Suriyeli Kürtlerden Rusya’ya Şam’la görüşmelerde arabuluculuk çağrısı

Suriyeli Kürtlerin Moskova Temsilcisi Rşad Bienaf, Rusya’nın Şam’la Kürtler arasındaki görüşmelerde etkili bir arabulucu olabileceğini ve Kürtlerin Suriye anayasasının hazırlık sürecinde yer almasında nüfuz edebileceğini söyledi. Bienaf, ABD’nin Şam’la görüşme sürecinde de kendileri üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti.

Sputnik'e konuşan Bienaf "Kürtlerle Şam arasındaki görüşmelerde Rusya olumlu rol oynayabilir, üçüncü taraf olabilir. Böylelikle görüşmeler daha faydalı olabilir" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Rusya: Suriye görüşmeleri doğrudan olmalı ve Kürtler de masada bulunmalı

Rusya'nın Kürtlerin Suriye anayasasının hazırlık sürecinde yer almasında etkili olabileceğini vurgulayan Bienaf, Kürtlerin şimdi Astana ve Cenevre sürecinde de anayasa komisyonu listesinde de olmadığını kaydetti.

Bienaf, Suriyeli Kürtlerin Rusya yönetimi ile temasları desteklediğini, zaman zaman Kürt temsilcilerin Moskova'ya gittiğini ekledi.

‘ŞAM'LA GÖRÜŞMELERDE ABD, KÜRTLERİN POZİSYONUNU ETKİLEMİYOR'

Bienaf, Şam'la görüşmelerde ABD'nin Kürtlerin pozisyonuna etki etmeye çalışmadığını kaydetti.

Bienaf "Rojava yönetimi her türlü konuda bağımsız ve kendi başına hareket ediyor. Dayanağımız sadece kendi kararlarımız ve kaynaklarımız. Bu nedenle Amerika'nın Kürtlerin Şam'la diyaloğuna karşı olduğu yönündeki bilgiler doğru değil. Suriye'nin kuzeyinde bir özyönetim var ve dış güçlerin kararlarından bağımsız diyaloğa hazır" dedi.

Bienaf, ABD ve koalisyonla yalnızca IŞİD'le mücadelenin görüşüldüğünü kaydetti.

‘KÜRTLER VE KOALİSYON IŞİD'LE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR'

Bienaf, Kürtlerin koalisyonun yardımıyla IŞİD'le mücadeleye devam ettiğini, Hacin'de operasyon yapıldığını kaydetti.

Bienaf "Çatışmaların olduğu son nokta Hacin dolayları. Burada en profesyonel IŞİD militanları kaldı, en sert çatışmalar yaşanıyor. Yavaş bir ilerleme var. Militanlar cepheye kadın ve çocukları yolluyor" dedi.