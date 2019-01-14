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14:07 14 Ocak 2019
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    Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov

    Şamanov: Türkler, Tanf üssünün kendi yetki alanlarına geçmesini istiyor ve ABD ile görüşmeler yapıyor

    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Rusya
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    Suriye Baas partisinden İzvestiya'ya yapılan açıklamada Şam'ın, Washington'ın Tanf'taki üssünü kapatmasını ve Suriye topraklarındaki askeri varlığını tamamen sonlandırmasını istediği belirtildi. Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov da Tanf üssünün kontrolünün Türkiye'ye devredilebileceğini ifade etti.

    Suriye bayrağı
    © Sputnik / Sergey Mamontov
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    İzvestiya'nın sorularına cevap veren Baas partisi basın merkezinden bir kaynak, ABD askerlerinin Suriye topraklarından çıkmasını sağlayacaklarını ve Tanf üssünün bu anlamda bir istisna olmayacağını vurguladı. Kaynak, "Tanf'taki üssün kapatılması ve bütün topraklarımızın militanlardan ve burada yasadışı olarak bulunan yabancı güçlerden kurtarılmasında kesinlikle kararlıyız" dedi.

    Kaynak, ABD ve Suriye kuvvetleri arasında henüz doğrudan bir temas olmadığını, iki ülke arasındaki temasların Rusya ordusu tarafından yürütüldüğünü söyledi.

    İzvestiya'nın ulaştığı Moskova'daki ABD büyükelçiliği kaynaklar da, Pompeo'nun geçen hafta Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinde yaptığı açıklamayı doğruladı. Kaynak ABD güçlerinin Suriye ve Ürdün sınırında, üssün ve Rukban mülteci kampının bulunduğu bölgede güvenliği sağlamaya devam edeceğini belirtti.

    Bu arada ABD basınında yer alan ve Pentagon'dan kaynakların dayanak gösterildiği haberlerde ABD'nin Tanf'taki üssü elinde tutmaya devam edeceği veya Ürdün'e devredeceği bilgisi dikkat çekti.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
    © Sputnik /
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    Ancak Baas'tan kaynak, böyle bir alternatifin Şam'ı tatmin etmeyeceğini ve Suriye'de yasadışı olarak bulunan bütün yabancı birliklerin ülkeyi kayıtsız şartsız terk etmesi gerektiğini vurguladı.

    ŞAMANOV: TANF ÜSSÜ TÜRKİYE'YE DEVREDİLEBİLİR

    Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov da Tanf üssünün kontrolünün yakın zamanda Türkiye'ye devredilebileceğini veya özel askeri bir şirketin yönetiminde kalabileceğini bildirdi.

    Bölgedeki bir başka etkili aktör olan Türkiye'nin de üssün kontrolünü ele almak için istekli olduğunu hatırlatan Şamanov, "Türkler, üssün kendi yetki alanlarına geçmesini istiyor ve ABD ile görüşmeler yapıyor. Ancak bu görüşmelerden ya bir sonuç alınamadı ya da bizim henüz bir bilgimiz yok" dedi.

    ABD'nin bu üste önemsiz bir kuvvet bulundurarak onu ellerinde bulundurmaya devam edebileceklerini de kaydeden Şamanov "ABD (Suriye'yi) hiçbir zaman tamamen terk etmeyecek. Üste büyük ihtimalle özel bir askeri şirket görev yapacak" ifadesini kullandı.

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    Şamanov'a göre, üste özel bir şirketin bulunması Trump'ın, Suriye'den çekilme vaadiyle de çelişmiyor, zira bu şirketler resmi olarak ABD silahlı kuvvetleri arasında bulunmuyor.

    ‘POMPEO'NUN BAHSETTİĞİ ÜÇLÜ GÖRÜŞME İLE İLGİLİ RESMİ ÇAĞRI YOK'

    Pompeo, Safadi ile yaptığı görüşmede, iki ülkeye Rusya'nın da katılarak üçlü görüşmeler yapılması gerektiğini belirtmişti. Safadi de böylelikle Rukban ve Tanf da dahil olmak üzere Suriye'nin güney bölgelerinin geleceğinin tayin edilebileceğini belirtmişti.

    Şamanov ise, Duma Savunma Komitesi nezdinde böyle bir resmi görüşme çağrısı olmadığını olmadığını belirtti.

    KLİNSEVİÇ: SURİYE'NİN KARARINI DESTEKLİYORUZ

    Rusya Senatosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, Rusya'nın ABD güçlerinin varlığı konusunda Şam'ın kararını desteklediğinin altını çizdi.

    Klintseviç "Tanf üssünün Suriye'de yasadışı olarak bulunuyor. Suriye hükümeti, ABD güçlerinin kendi topraklarından çıkmasını istemelidir" dedi.

    Klintseviç, BM ve diğer uluslararası kuruluşların, ABD askerlerinin meşru bir hükümetin iradesine karşı gelerek Suriye'de bulunmaya devam ettiğine dikkat çekmesi gerektiğini vurguladı.

    Deyr ez Zor
    © AFP 2018 /
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    Tanf üssünün olduğu bölgede Megavir El Savra adlı örgüt etkin durumda. Bu örgüt resmi Twitter hesabında geçtiğimiz günlerde yayınlanan açıklamasında, ‘ne pahasına olursa olsun' Tanf bölgesini ve Rukban kampını korumaya devam edeceklerini söylemişti. Uzmanlar, bu tür açıklamaların, ABD'nin bölgede kalmaya devam edeceğine dair kuşkuları güçlendirdiğini belirtiyor.

    Tanf üssü, 2017 yılının başında, Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırı üçgeni yakınlarında kurulmuştu. Daha sonra üssün çevresinde 55 kilometrelik bir güvenlik alanı ilan edilmiş ve bu bölgeye de ABD'nin desteklediği Suriye silahlı muhalifler konuşlandırılmıştı. Şu anda bunlar arasında en etkilisi olarak Megavir El Savra gösteriliyor. Bazı bilgilere göre, bu örgütün üyeleri arasında ABD tarafından diğer cephelerden tahliye edilen çok sayıda eski IŞİD üyesi de var.

    ABD Başkanı Trump 19 Aralık'ta Twitter'da, ülkesinin IŞİD'e karşı zafer kazandığını belirtmişti. Daha sonra ABD, Suriye'deki sivil personelini çıkarmıştı. Ancak çekilme süreci şu anda duraksamada.

    Etiketler:
    analiz, açıklama, kulis, geri çekilme, Twitter, Megavir El Savra, Rusya Senatosu Savunma ve Güvenlik Komitesi, Baas Partisi, Duma Savunma Komitesi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Duma, İzvestiya, IŞİD, Vladimir Şamanov, Mike Pompeo, Frants Klintseviç, Tanf, Ürdün, Irak, Suriye, ABD, Moskova, Rusya
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