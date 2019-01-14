RG: Rusya iş insanlarına vize kolaylığı için harekete geçti

Rossiyskaya Gazeta’nın (RG) haberine göre, yabancı şirketlerin uzmanları ve yönetimi daha kolay prosedürlerle ve tek seferde 1 değil 5 yıllık çok girişli vize alabilecek. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, düzenleme taslağını kamuoyunda tartışmaya açtı.

© AA / Mehmet Ali Özcan Rus Büyükelçi: Hususi ve hizmet pasaportu olan Türklere vize kolaylığı öngörülebilir gelecekte sağlanabilir

RG, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın yabancı şirket yönetici ve uzmanlarının daha kolay Rusya vizesi alabilmesi için harekete geçtiğini yazdı.

Kamuoyu tartışmasına açılan ve hedef kitlesi beyaz yakalılar olan taslağa göre, tek seferde 1 değil 5 yıllık çok girişli vize alınabilecek. Böylece ülkeye gelecek beyaz yakalıların seyahat öncesinde davetiye göstermek zorunda kalmayacak.

Düzenlemeden Rusya'da işletme alanı kurmak için yatırım yapan, Rus mallarını ithal eden ya da Skolkovo inovasyon merkezi ve Rusya İhracat Merkezi'nin projelerinde yer alan kişiler yararlanabilecek.

DÜZENLEMEDEN FİRMALARDA FAYDANALABİLECEK

RG'ye konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre, düzenlemeden büyük şirketler faydalanabilecek.

Rusya İhracat Merkezi'nden Andrey Slepnev ise düzenleme ile Rus mallarının potansiyel alıcılarıyla görüşmelerin kolaylaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Taslak, bakanlığın internet sitesinde tartışmaya açıldı.