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11:52 15 Ocak 2019
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Peskov: ABD dünyanın en güçlü ekonomisi olabilir, ama bizi kendi politikamızdan döndürecek aracı yok

    © Sputnik / Sergey Guneev
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olmasına rağmen Rusya'yı kendi bağımsız politikasından vazgeçirecek bir aracı olmadığını söyledi. Peskov, Putin ile Trump arasında bir anlaşma olduğu iddialarını da 'komplo teorisi' olarak nitelendirdi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Peskov, Washington'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar getirmesini önleyebilecek adımlar üzerinde çalışıp çalışmadığı sorusuna "ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmasına rağmen Rusya'yı bağımsız politikasından vazgeçirebilecek bir aracı yok. Olabilecek her türlü kısıtlamayı getirerek de bu amaca ulaşamadı. Yaptırımlar hiçbir şeyi değiştirmedi" şeklinde yanıt verdi. 

    Peskov, Rusya'nın da ABD'yi bu şekilde hareket etmekten vazgeçmeye zorlayacak bir aracı olmadığını da ekledi.

    Helsinki zirvesi Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Grigory Dukor
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    'PUTİN İLE TRUMP ARASINDA ANLAŞMA OLDUĞU İDDİALARI KOMPLO TEORİSİ'

    ABD'deki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir anlaşma olduğu iddialarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Peskov "Bu gerçekle bir alakası olmayan bir komplo teorisi. ABD kendisi için benzersiz bir durumun içine düştü: Hem toplumda hem de hükümette bir çatlak var. Bunun sonucu olarak da Trump'ın üzerinde çalışması gereken zor koşullar oluşuyor" dedi.

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    'YAPTIRIMLAR OYUN DEĞİL, CİDDİ BİR KONU'

    Yaptırımların bir oyun değil, çok ciddi bir konu olduğunu belirten Peskov "Sözgelimi yaptırımlarla Kuzey Akımı-2 projesini engellemek istiyorlar. Bu açıkça Rus gazından daha pahalı olan Amerikan sıvılaştırılmış gazının rekabet gücünü arttırma ve Avrupa'yı onu satın almaya zorlama girişimi" ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    'PUTİN'İ EN ÇOK İLGİLENDİREN ŞEY…'

    ABD ile ilişkiler ve Ukrayna ile olan sorunların Putin tarafından sürekli takip edildiğini belirten Peskov, Rus liderin her şeyden önce Rusya'daki durumla ilgilendiğini ifade etti.

    Peskov "Putin'i her şeyden önce ülkemizde olup bitenler ilgilendiriyor. Bu her zaman böyleydi" dedi.

    Putin'in uluslararası konular üzerinde de her zaman çalıştığını kaydeden Peskov "Suriye, bir genelkurmay başkanı olarak ve askerlerimiz bulunduğu için Putin'in her zaman dikkat ettiği bir mesele" ifadesini kullandı.

     

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    Etiketler:
    Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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