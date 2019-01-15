Peskov: Putin’in insanlara daha yakın olmak için Trump gibi Twitter’a ihtiyacı yok

Peskov "Putin'nin böyle bir ihtiyacı yok. İnsanlara daha yakın olmak için Twitter'a ihtiyaç duymuyor" dedi.
Putin'in cep telefonu olmadığını ancak makam uçağında wi-fi bulunduğunu ekleyen Peskov, Rus liderin Kremlin basın dairesinin hazırladığı dosyalardan bilgi aldığını, basındaki haberleri kendisinin de okuduğunu belirtti.
"Bir devlet başkanının cep telefonu olamaz, bu tam bir şeffaflığı onayladığı anlamına gelir" diyen Peskov, Putin'in bilgi almak için bakanlık, istihbarat gibi birçok kaynağı olduğunu vurguladı.
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