Sivastopol ile Tartus arasında işbirliği anlaşması

Kırım’ın Sivastopol kenti ile Suriye’nin Tartus kenti arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde iki taraf arasında ticari-ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel, insani ve toplumsal projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

RİA Novosti muhabirinin aktardığına göre, Sivastopol ve Tartus kentleri yönetimleri arasında ticari-ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel, insani ve toplumsal projelerin geliştirilmesi yönünde işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde ortak şirketlerin kurulumu ve adı geçen alanlarda uzman ile heyet değişimlerinin yanı sıra enerji, yerleşim, inşaat, altyapımı geliştirme, çevre koruması, eğitim, sağlık, sosyal koruma, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliğinin arttırılması isteniyor.

Geçerliliği 5 yıl olacak ve herhangi bir taraf aksini bildirmediği takdirde uzatılacak anlaşma ile ilgili gazetecilere konuşan Sivastopol Valisi Dmitriy Ovsyannikov, Rus bir heyetin Suriye Ulaşım Bakanlığı ile işbirliğine yönelik görüşmeler yaptığını söyledi.

Ovsyannikov, işbirliğinin iki taraf için de faydalı olacağını ifade etti.

