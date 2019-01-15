Rusya ile ABD, Cenevre'de INF'nin geleceğini konuştu

Rus ve ABD'li yetkililer, bugün Cenevre'de bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekilme tehdidinde bulunduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) geleceğini masaya yatırdı.

Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov başkanlık ederken ABD heyetinin başındaysa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andrea Thompson yer aldı.

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin 2 saatin üzerinde sürdüğü ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin dönem Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.