Ukraynalı general: Yeni Kerç girişimi 'daha hazırlıklı' olacak

Ukrayna medyasına konuşan Bogdan, "Yeni geçiş daha hazırlıklı olacak. Bu sefer bize NATO ve AGİT gemileri eşlik edecek. Bu konuda anlaşmalar sağlanmış durumda" dedi.

Rusya'nın, "durumu daha da kötüleştirmek" istemeyeceğini, bu yüzden gemilerin Kerç Boğazı'ndan geçişine izin vermek zorunda olacağından emin olduğunu dile getiren Ukraynalı general, yeni geçişin tarihini vermeyerek, "Her şeyin bir zamanı vardır" dedi.

KERÇ BOĞAZI'NDA UKRAYNA PROVOKASYONU

Kasım ayı sonunda Ukrayna'ya ait üç savaş gemisi Rusya sınırlarını ihlal etmiş ve Karadeniz'den Kerç Boğazı'na doğru yönelmişti. Bunlardan biri, Rusya makamlarının çağrılarına aldırmayarak tehlikeli manevralara girişmişti. Bunun sonucunda gemilere el konulmuş ve Ukraynalı denizciler tutuklanmışlardı. Ayrıca denizciler aleyhine sınır ihlalinden ceza davası açılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise olayı provokasyon olarak nitelemiş ve denizciler arasında Ukrayna gizli servisinden iki kişinin bulunduğunu, bu özel operasyonu onların yönettiğini söylemişti.

Putin ayrıca, Poroşenko'nun seçimler arifesinde reytinginin düşük olması yüzünden Ukrayna makamlarının böyle bir adım attıklarına emin olduğunu da belirtmişti.