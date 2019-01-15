ABD heyetiyle görüşen Ryabkov: Washington'un INF'yi bozmak istediğine ikna olduk

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün Cenevre'de ABD heyetiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda yaptıkları görüşmeden sonra Washington'un INF'yi bozma amacı taşıdığına ikna olduklarını belirtti.

Cenevre'deki görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ryabkov, tarafların çekincelerinin ve anlaşmanın geleceğini ele aldıklarını söyleyerek, hiçbir ilerleme kaydedilmediğinin altını çizdi.

'ABD SORUNU DERİNLEŞTİRİYOR'

ABD'nin tutumunu anlatan Ryabkov, "Biz, Rusya'nın anlaşmayı gereğine uygun şekilde yerine getirdiğini düşünüyoruz. ABD ise, şikayetlerimizi göz ardı ederek sorunu derinleştiriyor. Bugünkü görüşmeden sonra ABD'nin anlaşmayı bozma niyetinde olduğuna ikna olduk" dedi.

Ryabkov, anlaşmanın bozulması halinde tüm sorumluluğunun ABD'ye ait olacağını vurguladı.

'EŞİT VE ÜLTİMATOMSUZ DİYALOĞA HAZIRIZ'

Bu arada Ryabkov, Rusya'nın INF konusunda ABD'yle eşit zeminde, karşılıklı saygıya dayalı ve ültimatom içermeyen müzakerelere hazır olduğunu kaydetti.

Rusya'nın hiçbir talepte bulunmadığını ve karşı tarafın da ültimatom içeren talepler sunmasını istemediğini söyleyen Ryabkov, ABD'ye yeni görüşme önerisinde bulunduklarını ancak ABD'li temsilcilerin buna hazır olduklarını teyit etmediği ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin dönem Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.