Putin: Sağduyulu bir ülke olduğumuzdan, silahlanma yarışına ilgi duymuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sorumluluk ve sağduyu sahibi bir ülke olarak yeni silahlanma yarışına ilgi duymadıklarını belirtti.

Sırbistan ziyareti öncesinde Sırp medyasına konuşan Putin, “Elbette biz ABD’nin doğrudan güvenliğimiz için tehdit arz eden füze konuşlandırmalarına göz kapama niyetinde değiliz. Etkili karşı tedbirler almak zorunda olacağız. Ancak Rusya, sorumluluk ve sağduyu sahibi bir ülke olarak yeni silahlanma yarışına ilgi duymuyor” dedi.

‘BATI PROVOKASYONLARDAN VE TEHDİTLERDEN VAZGEÇMELİ’

Putin, “Batı mevkidaşlarımızı şantaj, tehdit ve provokasyon yöntemlerinden vazgeçmeye, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Birleşmiş Milletler Anlaşması’nda yazılı ilkeler temelinde devletlerarası diyalog kurmaya çağırıyoruz. Barışın korunması, küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlenmesi tam da bunda yatıyor” ifadelerini kullandı.

