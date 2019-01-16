'Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, derin bir sistem krizi içinde'

Rusya Devlet Duması tarafından yayınlanan taslak metinde, Rusya’nın Avrupa Konseyi’yle (AK) parlamento hattındaki etkileşiminin, sürmekte olan Rus karşıtı kampanya nedeniyle fiilen durduğu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) ise derin bir kriz içinde bulunduğu belirtildi.

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi tarafından hazırlanan taslakta "Devlet Duması milletvekilleri, AKPM'nin Rus delegasyonunu Meclis toplantılarında oy kullanma ve Meclis'in yasama organlarının çalışmalarına katılma hakkından mahrum bırakarak, konuşma yapmaları, AKPM'nin seçim gözlem delegasyonlarına katılmaları, Meclisi hem Avrupa Konseyi organlarında hem de Kurum dışında temsil etmesi fırsatı vermeyerek AK'nin bir üyesi olan Rusya'nın haklarını büyük ölçüde ihlal ettiğine inanıyor" denildi.

Taslak metinde, "Uzun süren Rusya karşıtı kampanya sonucunda, Rusya'nın Avrupa Konseyi'le parlamento hattındaki etkileşimi fiilen durmuş, Parlamenterler Meclisi'nin kendisi de parlamentarizmin temel ilkelerini ihlal ederek derin bir sitem krizi içine girmiştir" denildi.

Metnin devamında, "Özellikle mevcut durum gözönüne alındığında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarının yarısından fazlası Rus temsilciler olmadan AKPM tarafından seçilerek, AİHM'in Rusya'ya ilişkin kararlarının meşruiyetini zan altında bırakmıştır" ifadeleri yer aldı.

Rus tarafının kendi pozisyonunu açık bir şekilde ifade ettiği belirtilen taslakta, "Kendimiz için herhangi bir ayrıcalık istemiyoruz. Tüm ülkelerin milletvekillerinin eşit haklar temelinde seçmenlerinin çıkarlarını temsil etmesini sağlama adına hareket ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rusya, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyurmuştu.

Ayrıca Rusya, Haziran 2017'de AKPM'ye aidat ödememe kararı almıştı.