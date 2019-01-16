Peskov: Putin bazen düşüncelerini öyle ifade eder ki, kan dondurur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zaman zaman biri ya da bir olaya karşı düşüncelerini ifade ederken karşısındakinin kanını korkudan dondurabileceğini söyledi. Putin'in tarihte iz bıraktığını belirten Peskov, onun hakkında başka detayları da anlattı.

'Argumentı i Faktı' muhabiri, Peskov'a, Putin'in küfredip etmediğiyle ilgili bir soru yöneltti. Bu soruyu cevapsız bırakacağını belirten Peskov "Her normal erkek gibi herhangi bir olay ya da kişiye yönelik olumsuz tavrını gösterebiliyor, bu arada kan donduruyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in fikirlerini sert biçimde ifade ettiği bilinen bir durum.

Geçtiğimiz günlerde kültür konulu bir Başkanlık Konseyi toplantısında, kamuya açık alanlarda küfür edilmesine izin verilip verilmemesi konusunda bir tartışma çıkmıştı. Putin ise cevap olarak esprili bir dille, toplantıda sansürsüz bir sözlük kullanma önerisinde bulunmuştu.

Peskov, Putin'in bir şeylere kendi isminin verilmesinden hoşlanmadığını da ekleyerek "Bunu kendisi de birçok kez söyledi" dedi.

Diğer yandan Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bulunan Putin Caddesi ve yine Rus liderin adını taşıyan bir judo merkezi inşa edilmesi planı hakkında "Bu ayrı bir durum" diyen Peskov "Birincisi orada ülkenin kendi gelenek ve görenekleri var. İkincisi ülkemizin modern tarihinde özel, neredeyse tamamen yıkılan ancak yeniden doğan bir kent. Çeçenistan'da böylesi sıradan bir durum değil" ifadelerini kullandı.

‘MEDENİ DURUMUNUN GÖREVİ ÜZERİNDE BİR ETKİSİ YOK'

Peskov Rus liderin medeni durumuyla ilgili bir soruya "Bu konuyla ilgilenme hakkım olduğunu düşünmüyorum, zira sanırım Putin'in kendisi de bunu düşünüyordur. Ancak evli ya da bekâr olmasının başkanlık görevi üzerinde hiçbir etkisi yok" dedi.

Putin'in 2013'te eşin Lyudmila ile boşandığı biliniyor.

Peskov, Putin'in bir yerlere fark ettirmeden gitmek için korumaları atlatmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: "Hayır. Bence günümüzde böyle bir şey mümkün değil."

‘PUTİN GERÇEK BİR İŞKOLİK'

Putin'i ‘gerçek bir işkolik' olarak nitelendiren Peskov "Kendi zaman anlayışı var. Sıradan bir insan bütün hafta cumayı, haftasonunu bekler. Putin'de böyle bir şey yok çünkü haftasonu yok. Ülke yönetimi, evde soba gibi, hiçbir zaman söndürülmemelidir. Bu, sürekli devam eden ve saati olmayan bir süreç" dedi.

Peskov'a Putin'in kamuya hitaplarındaki konuşmalarının iyi olmasıyla ilgili bir soru da soruldu.

Rus liderin bir hocası olup olmadığını bilmediğini belirten Peskov "Bu temelde tecrübeye dayalı bir durum. Putin kamu önüne çok fazla çıkıyor, çok görüşme yapıyor. İyi eğitimli biri olduğunu da unutmamak gerek. Ayrıca öğrenmeye devam eden biri" dedi.

Peskov, Putin'in formunu nasıl koruduğuyla ilgili soruları da yanıtladı.

Kremlin Sözcüsü "Her gün bir kilometre yüzüyor. Seyahatteyse ara verdiği de oluyor. Ayrıca hokeyle ve dövüş sporuyla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

‘PUTİN TARİHTE İZ BIRAKTI'

Peskov, kendi kariyer planıyla ilgili yöneltilen soruya ise şu an Putin'le çalışmaktan mutlu olduğunu, görevinin sona ermesinden sonra kimle çalışacağını bilmediğini söyleyerek cevap verdi.

Kendisine sorulan bir soruya karşılık gazeteci olamayacağı yanıtını veren Peskov "Kendimi ne olarak görüyorum? 10 yıldır Putin'in sözcüsüyüm. Bundan sonra nasıl bir hayatın olabileceğini bilmiyorum. Putin gibi biriyle çalışmaktan mutluyum. Onun ülkemize ve insanlık tarihine bir iz bıraktığını söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle kendi gözlerimle bir tarih yazıldığını görmek eşsiz bir şans, bu hayatta sadece bir kez karşılanabilecek bir şey" dedi.

© REUTERS / Maxim Shemetov Peskov: Putin’in bir gün bile tatil yapma gibi bir lüksü yok

Peskov "Putin beni gecenin bir vakti arayabilir. Bazı Acil Durumlar olduğunda böyle oldu, tanrıya şükür bu olaylar çok sık değildi" dedi.

Peskov, Rus liderin aslarıyla görüşmek için nasıl bir sistemi olduğunu da anlattı: "Devlet başkanı ofisinde hükümet bağlantı sistemi var. Bakanlar, idari yöneticiler bundan yararlanabiliyor. İş yerinde olduğunda doğrudan devlet başkanı ile konuşabiliyorlar. Başka zaman konuşmak isteyen olursa da yardımcılar tarafından talep iletiliyor."

Peskov, Putin'in en çok kiminle çalıştığı sorusuna ise kendisinin öyle ya da böyle bir şekilde onun yanında olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Çalışmaların kamuya açık kısmında böyle oluyor. Ancak önemli bir kısmı öyle değil. Böyle zamanlarda ona yardım eden birçok kişi var. Sözgelimi uluslararası konulu bir iş varsa yanında yönetimin uluslararası alanıyla ilgili görevliler bulunuyor."

Peskov, Putin'in hata yaptığında kendisini terslediğini beliretek "Bir sözcü olarak kendimi hatadan kurtarmak tek çıkış yolum var: Susmak" dedi.