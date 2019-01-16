Lavrov: Şimdi de kesin olarak Almanya'nın işgalini planlamakla suçlanacağız

Bir Alman gazetecinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u yanlışlıkla Almanya Dışişleri Bakanı diye tanımlaması, salonda bulunan gazetecileri neşelendirdi. Lavrov ise şakayla karşılık verdi: “Şimdi de kesin olarak Almanya'nın işgalini planlamakla suçlanacağız.”

Moskova'da 2018 yılının sonuçlarını değerlendirmek üzere büyük basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Alman ARD televizyonunun muhabiri dil sürçmesi sonucunda kendisini Almanya Dışişleri Bakanı olarak tanımlamasına şakayla karşılık verdi: "Şimdi de kesin olarak Almanya'nın işgalini planlamakla suçlanacağız."

Komsomolskaya Pravda muhabiri Dmitriy Smirnov, o anın videosunu Telegram hesabından yayınladı.

Soru sormaya hazırlanan Alman gazetecinin dili sürçtü: "Dışişleri Bakanımız Lavrov. Lavrov, hayır. Heiko Maas. Bu henüz olmadı."

Bunun üzerine salonda gülüşmeler oldu, Lavrov ise şakayla karşılık verdi: "İşte bu kadar. Şimdi de kesin olarak Almanya'nın işgalini planlamakla suçlanacağız."

Rus diplomat, Alman mevkidaşının Moskova ziyareti sırasında kendisiyle Ukrayna ve Suriye'deki durumu ele almayı planladığını kaydetti.

Cenevre'de Amerikan ve Rus heyetlerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda yaptıkları görüşmeye de değinen Lavrov, ABD'nin Moskova'nın önerilerini dinlemeyi reddettiğini aktardı. Rus diplomat ayrıca Rusya'ya hiç kimsenin borcu yokmuş ve sadece o borçluymuş gibi davranılmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.