Uşakov: Putin, Erdoğan’la Suriye'deki çözüm sürecini ele alacak

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde

Uşakov, basın mensuplarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Moskova'da yapacakları görüşme hakkında bilgilendirdi.

Uşakov, "Türkiye hükümetiyle, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyareti çerçevesinde Moskova'da görüşme konusunda anlaştık" diye konuştu.

İki liderin ‘Washington'un Suriye'den askerlerini çekmesi ile ilgili malum kararını da dikkate alarak' Suriye'deki durumu ele alacaklarını söyleyen Uşakov, "Son dönemde teröristler tarafından düzenlenen provokasyonların sayısı arttı, hatta onlar gerilimi azaltma bölgesinin üzerindeki kontrolü güçlendirdi. Bu nedenle Türkiye yönetimi ile yeniden bir görüş paylaşımı yapma ihtiyacı ortaya çıktı" diye konuştu.

Rus ve Türk liderin Suriye çözüm sürecinin daha farklı açılarını da ele alacaklarını kaydeden Uşakov, özellikle de anayasa komitesinin çalışmalara başlaması ve İdlib'deki durum gibi konuların da görüşüleceği bilgisini verdi.

'YENİ ÜÇLÜ ZİRVENİN RUSYA'DA YAPILMASINI ÖNERECEĞİZ'

Türkiye'nin terör yanlılarının İdlib'deki varlığı sorununun çözümü ile ilgili olan İdlib anlaşmasının kendi üzerine düşen kısmını yerine getirmediği hakkındaki haberleri yorumlamaktan kaçınan Uşakov, "Bu konunun derinine inmezdim, çünkü korku ve endişe duymamıza neden oluyor. Orada her şey basit değil" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu ziyaretten sonra Rusya, Türkiye ve İran arasındaki üçlü zirvenin Rusya topraklarında yapılmasını önereceğiz. Zirvenin tarihi henüz belirlenmedi fakat bunu Türk ve İranlı partnerlerimizle görüşeceğiz ve 23 Ocak'ta Erdoğan'la yapılacak temaslardan sonra üçlü zirvenin fiili hazırlıklarına başlayacağız".