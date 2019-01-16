Ukrayna: Türkiye'den İstanbul Boğazı’nı Rus savaş gemilerine kapatmasını talep etmedik

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko geçen yılın Kasım ayında, Ukrayna donanması'na ait gemilerin Rusya sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kerç Boğazı'nda alıkonulması olayından sonra, Türkiye ve uluslararası toplumdan İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılmasını talep edecekleri söylemişti.
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Ukraynskiye Novosti gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Montrö Sözleşmesi'nin 19. Maddesi uyarınca İstanbul Boğazı'nın Rus savaş gemilerine kapatılması gerektiği talebi Türkiye'ye gönderilmedi".
Bakanlıktan konuyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.
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