Peskov: 90’lı yıllarda Türkiye’den Rusya’ya araba getirip satıyordum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Argumentı i Faktı gazetesine yaptığı açıklamada 90’lı yıllarda para kazanmak için Türkiye’den Rusya’ya araba getirip sattığını söyledi.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye olan sevgisinden bahsetti

Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Peskov, 90'lı yıllarda Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde idari asistan olarak görev yaptığı yıllardan söz etti.

Peskov "Daha Sovyetler Birliği döneminde devlet görevlisi oldum. Hiç boş durmadım. 90'lı yıllarda Türkiye'den araba getirip para kazanmak için burada satıyordum. İki gün kamyon şoförleri ile birlikte yol geldim. O yıllarda sokaklarda çeteler vardı, Bryansk'ta ormanlarda silahlı adamlar saklanıyordu. Tüm bunları yaşadım" dedi.

'AİLEMİ, EŞİMİ GÖREMİYORUM'

Peskov, şimdi de birçok devlet görevlisi gibi işi nedeniyle ailesini, eşini göremediğini söyledi.

Peskov ayrıca toplum içinde devlet görevlilerinin hepsinin ‘hırsız, alçak' gibi yakıştırmalarla aynı kefeye koyulduğunu, zaman zaman görevini söylemekten çekindiğini ifade etti.