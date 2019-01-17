Moskova'da Kürt televizyonu muhabiri darp edildi

Kürdistan Demokrat Partisi Rusya Temsilcisi Hoşavi Babakr, Moskova'da Kurdistan 24 televizyonunun muhabiri Hoşavi Muhammed'in darp edilmesi sonucunda hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Babakr, Kurdistan 24 televizyonunda çalışan Muhammed isimli muhabirinin darp edildiğini ifade etti.

Babakr "Muhammed Moskova'da RUDN öğrenci kenti bölgesindeki saldırı sonucunda başından yaralandı. Durumu ağır şekilde Botkinskaya Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunu takip ediyoruz" dedi.

Babakr, saldırının birkaç gün önce yaşandığını belirterek, Moskova'daki gazetecilere durumu kınama ve olayın incelenmesini talep etme çağrısı yaptı.

Kurdistan 24 televizyonu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yayın yapıyor.