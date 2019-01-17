'Sırbistan'da, Putin'e suikast girişimi hazırlığındaki militan yakalandı' iddiaları hakkında Kremlin'den açıklama

Kremlin yetkilisi Yuriy Uşakov, resmi ziyareti öncesinde Sırbistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast hazırlığında olan bir militanın yakalandığı haberlerine ilişkin olarak, Sırp gizli servisinin Rus liderin güvenliği konusunda garanti verdiğini söyledi.

Sırbistan basınında ülkede yakalanan bir radikal İslamcının Rusya lideri Putin'e suikast hazırlığında olduğu yönündeki haberler, Rus liderin yardımcısı Uşakov'a soruldu.

Uşakov soru karşısında, "Sırp tarafının, ziyaretin güvenliğini sağlamak için bütün tedbirleri aldığına dair bizi temin ettiğini söylemek isterim" dedi.

Kremlin yetkilisi ayrıca, Sırp güvenlik birimlerinin Rusya'daki mevkidaşlarıyla sıkı bir iletişim içinde olduğunu da vurguladı.

'BASINDA YAZILANLAR DIŞINDA BİR BİLGİMİZ YOK'

© REUTERS / JORGE SILVA Sırbistan Dışişleri: Putin-Trump görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız

‘Rusya liderine suikast girişiminin önlendiğine dair Sırbistan makamlarından bir bilgilendirme yapılıp yapılmadığına' sorusu karşısındaysa Uşakov, suikast iddiaları hakkında kişisel olarak bilgi sahibi olmadığını belirtti ve basında yazılanlar dışında bir şey bilmediğini de ekledi.

'TUTUKLAMANIN PUTİN'İN ZİYARETİYLE İLGİSİ YOKTU'

Bu arada Sırp gizli servisinden isminin gizli tutulmasını isteyen üst düzey bir kaynak Sputnik Sırbistan'a açıklamasında, ülkede bir radikal İslamcı militanın yakalanmasının, iddiaların aksine, Rus lider Putin'in Belgrad'a yapacağı ziyaretle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

EVİNDE IŞİD BAYRAĞI ELE GEÇİRİLEN MİLİTANIN, KİMYASAL SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜLÜYOR

Sırbistan güvenlik güçlerinin, Yeni Pazar şehrinde terör saldırısına hazırlanan bir radikal İslamcıyı tutukladığı haberleri, Rusya lideri Putin'in bugünkü Belgrad ziyaretinin hemen öncesinde, dün gündeme gelmişti.

Sırp Blic gazetesine göre, geçtiğimiz pazar günü Belgrad'ın 260 km güneybatısındaki Yeni Pazar şehrinde 21 yaşındaki Armin Alibaşiç, sırt çantasında dürbünlü bir tüfek ve birkaç bıçakla birlikte yakalanmıştı.

Haberde, tutuklamanın ardından zanlının Bukreş köyündeki evinde yapılan aramada IŞİD bayrağı ile terör örgütüne ait bazı propaganda malzemeleri ele geçirildiği söyleniyordu.

Evin çatısında da patlayıcı yapımında kullanılabilecek kimyasal maddeler bulunduğunu yazan gazetenin haberine göre, zanlının bu malzemelerle bir kimyasal saldırı girişiminde bulunmayı planladığı düşünülüyor.

Ayrıca Alibaşiç'in çevresindeki gençlerle birlikte Suriye'ye gitmeyi planladığının belirtildiği gazeteye göre zanlı uzun zamandır takip ediliyordu.