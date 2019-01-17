Putin, Belgrad'da rock yıldızı gibi karşılanacak

Putin'i havalimanına indiğinde karşılayacak olan Sırp vatandaşları, üzerlerine Rus liderin portresinin bulunduğu tişörtler giyerek ve bayraklar taşıyarak adeta bir rock yıldızının karşılandığı tören düzenleyecek.
Geçit töreni şeklinde yapılacak bu karşılama, Belgrad'ın merkezinden ilerleyerek Ortodoks aleminin en büyük ibadethanelerinden biri olan Aziz Sava Katedrali'ne kadar sürecek.
Путин, как ожидается, прилетит в Сербию почти через 4 часа. А, между тем, в Белграде в сувенирных магазинах вовсю идет торговля такими футболками pic.twitter.com/Ji4f3zesJQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 17, 2019
Rus uzman Maksim Samorukov, Putin'in Sırbistan ziyaretinin siyasi prestij elde etme ve Rus nüfuzunun dünyanın her tarafında etkin olduğunu gösterme amacı taşıdığını ifade etti.
Sırbistan'ın AB'ye katılmak istemesine rağmen 'büyük Ortodoks biraderi' olan Rusya ile ilişkilerini her zaman sıkı tuttuğu biliniyor.
On January 17, Vladimir Putin will pay an official visit to Serbia https://t.co/NU1opUckUQ— President of Russia (@KremlinRussia_E) January 16, 2019
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