Rus sınır muhafızları, Ermenistan'ın aradığı bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

Ermenistan'da görev yapan Rus sınır muhafızlarının, Ermenistan kolluk kuvvetleri tarafından aranan bir Türk vatandaşını yakaladığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Kalmıkiya ve Astrahan Bölgesi Sınır İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Rus sınır güvenlik ekipleri, Türk vatandaşını Astrahan Bölgesi'nde gözaltına aldı.

Mercedes marka aracıyla İstanbul'dan yola çıkan 53 yaşındaki Türk vatandaşı, Kazakistan'ın Atırau kentine doğru giderken Rusya-Kazakistan sınırındaki Karauzek sınır kapısında yakalandı.

Şahsın, Ermenistan topraklarında işlediği karayolu kurallarının ihlaline ilişkin bir suç nedeniyle federal arama listesinde yer aldığı kaydedildi.