RT, İngiltere İletişim Kurumu Ofcom'un ihlal iddialarını yargıya taşıyor

Ofcom, 20 Aralık'ta yayınladığı açıklamayla RT'nin 7 haber programında yayın kuralı ihlalinde bulunduğunu ve bu nedenle yaptırım uygulamayı düşüneceklerini belirtmişti.

Ofcom'un söz konusu açıklamasının ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını duyuran RT, bu iddiaların iptali için süreci mahkemeye taşıma kararı aldı.

'İHLAL YAPMADIĞIMIZA İNANIYORUZ'

RT'den yapılan açıklamada, "Kanalımız, 20 Aralık 2018'de tarafımıza yönelik alınan ihlaleye ilişkin kararlara mahkeme nezdinde itiraz etme niyetini Ofcom'a bildirdi. Ofcom, RT'nin 10 programını denetledi ve 7'sinin ihlalde bulunduğuna hükmetti. Biz, bunların hiçbirinin ihlalde bulunmadığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı ve konuyu yargıya taşımaktan başka bir çıkar yol bırakılmadığını vurguladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) da, Ofcom'un RT'nin kural ihlali yaptığı iddialarının ardından, Rusya'da yayın yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet kaynaklarını denetlemiş ve yayınlarında IŞİD propagandası yaptığını tespit etmişti.