Putin, Sırbistan lideri Vucic'i limuzininde gezdirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belgrad yolculuğunda refakat eden gazeteciler grubundan Komsomolskaya Pravda muhabiri Dmitriy Smirnov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin onu (Vucic'i) Aurus'ta gezdirdi" ifadelerini kullandı.
Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus pic.twitter.com/B0Qo1UQfFm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 17, 2019
Sırp Blic gazetesinin haberindeyse Vucic'in Putin'e 7 nesillik soyağacı olan 3 aylık bir İlirya çoban köpeği hediye edeceği bilgisine yer verilmişti.
Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez geçen mayıs ayında gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.
Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat'la gelmişti.
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