Putin, Sırbistan lideri Vucic'i limuzininde gezdirdi

Sırbistan lideri Aleksandr Vucic'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belgrad Havalimanı'nda bizzat karşıladığı, Putin'in ise Sırp mevkidaşını, kullandığı Aurus Senat marka zırhlı limuzine davet ederek onunla birlikte yola çıktığı öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belgrad yolculuğunda refakat eden gazeteciler grubundan Komsomolskaya Pravda muhabiri Dmitriy Smirnov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin onu (Vucic'i) Aurus'ta gezdirdi" ifadelerini kullandı.

Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus pic.twitter.com/B0Qo1UQfFm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 17, 2019

​Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin'in Belgrad ziyareti sırasında enerji alanı ve askeri-teknik işbirliği dâhil olmak üzere 20'den fazla belgenin imzalanması planlandığını, tarafların ayrıca ikili ilişkilerin geleceğe dönük geliştirilmesini de ele alacaklarını açıklamıştı.

Sırp Blic gazetesinin haberindeyse Vucic'in Putin'e 7 nesillik soyağacı olan 3 aylık bir İlirya çoban köpeği hediye edeceği bilgisine yer verilmişti.

Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez geçen mayıs ayında gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat'la gelmişti.