Rusya'da yedek askerlerin sosyal medyayı kullanmalarına kısıtlama getirilecek

Rus basınında yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı muvazzaf askerlerle birlikte yedek askerlerin de sosyal medyayı kullanmalarına sınırlama getiriyor.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv ‘Rus askerlere sosyal medya yasağı geliyor’

Konuyla ilgili değişiklikler Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'daki ilk oturumda kabul edilen "Askeri personelin statüsü" federal yasasında yapılan değişiklik taslağında yer alacak. Kısıtlamaların personelin işten ayrılması sonrasındaki beş yıl boyunca da geçerli olacağı ve subaylar dışında çavuşlar, onbaşılar ve diğer rütbelerdeki askerleri de kapsayacağı belirtildi.

Savunma Bakanlığı sözleşmesine sosyal medyayı kullanmanın mümkün olmadığı maddesi eklenecek. Sözkonusu kuralı ihlal edenler hakkında suçun önemine bağlı olarak idari ve cezai işlem başlatılacak.

Uzmanlar, sözkonusu yasağın öncelikle gizli belgelerle çalışan askeri personeli kapsayacağını belirtiyor.