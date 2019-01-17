Facebook, Sputnik’e ait sayfaları kaldırdı

Sosyal paylaşım ağı Facebook’un, aralarında Sputnik’e ait 7 sayfanın da bulunduğu Rusya ile bağlantılı olan 500’ün üzerinde hesaba engelleme getirdiği öğrenildi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım ağlarından biri olan Facebook, aralarında Sputnik Haber Ajansı'na ait 7 sayfanın da bulunduğu Rusya ile bağlantılı 500'ün üzerinde hesabı engelledi.

Sputnik basın dairesinden yapılan açıklamada, Facebook'un bu kararı ‘kesinlikle siyasi' ve ‘fiilen sansür' olarak nitelendirildi.

Açıklama metninde, "Komşu ülkelerdeki ofislerimize ait 7 hesap engellendi. Sputnik'in ofisleri habercilikle uğraşıyor ve bunu iyi bir şekilde yapıyor. Eğer engelleme, Facebook'un kaliteli medya çalışmalarına verebileceği tek tepkisi ise, o halde soracak bir şeyimiz yok, her şey açıkça ortada. Ancak sağduyunun kazanacağına dair umudumuz var. Sputnik okuyunuz" ifadelerine yer verildi.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, ‘doğruluğu şüpheli koordineli faaliyetlerle alakası olması' nedeniyle 364 sayfanın kaldırıldığını belirtti. Facebook yetkilisine göre bu çalışma, Rusya'da ortaya çıkan bir ‘ağ' tarafından Baltık ülkelerinde, Orta Asya'da, Kafkasya'da, Orta ve Doğu Avrupa'da yürütülüyordu.

Şirketin ayrıca, sahiplerinin ‘Ukrayna'dan hava durumu, protesto, NATO ve okullarda sağlık koşulları gibi konularda paylaşımda bulunarak Ukraynalılar gibi davrandığı ve bir dizi sahte hesabı yönettiği' gerekçesiyle Facebook'tan 107, Instagram'dan da 41 hesap kaldırdığı anlaşıldı.

Facebook, söz konusu hesapların da Rusya ile bağlantılı olduğunu ileri sürüyor.