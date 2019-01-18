Rus milletvekili, Facebook’un Sputnik sayfalarını kapatmasını Santa-Barbara’ya benzetti

Facebook, Sputnik’in yedi sayfası da dahil olmak üzere, 500’den fazla hesabı bloke etti. Sputnik Haber Ajansı kararı, siyasi ve gerçek sansür olarak adlandırdı.

Sputnik Haber Ajansı basın servisinden yapılan açıklamada, “Komşu ülkelerdeki yedi ofisimizin hesapları bloke edildi. Sputnik ofisleri haber yapmakla uğraşıyorlar ve bunu iyi yapıyorlar. Eğer engelleme, Facebook’un kaliteli medya çalışmalarına yegane tepkisi ise, herhangi bir sorumuz yok, burada her şey çok açık. Ancak, sağduyunun kazanacağı ümidimiz var. Sputnik’i okuyun” ifadelerine yer verildi.

RUSYA'YLA BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLEN HESAPLAR

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, 'koordineli sahte faaliyet'e katıldıkları nedeniyle 364 sayfanın kaldırıldığını belirtti. Şirket ayrıca, Facebook’ta 107, Instagram’da da 41 hesabı sahiplerinin kendilerini Ukraynalı gibi gösterip sahte hesaplardan “Hava nasıl, protestolar, NATO ve okullardaki sağlık koşulları gibi Ukrayna’dan haberler” adı altında haber yaydıkları gerekçesiyle kapattı. Şirket, bu hesapların Rusya’yla bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

'RUSYA'YA FARKLI YOLLARLA SALDIRILAR DEVAM EDECEK'

Rusya Devlet Duması Enformasyon Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Svintsov konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu Santa-Barbara’dır. Rusya’ya farklı yollarla saldırı daha uzun süre devam edecek. Batı’da, Rusya RT ve Sputnik gazetecilerinin eli ve aklıyla ‘müdahale ediyor’, ‘propaganda yapıyor’ gibi hergün duyduğumuz suçlamalar, gündemden düşmüyor. Daha önce engellemelerle ilgili kaotik adımlar atan Facebook, şimdi kitlesel engelleme yapmaya başladı. Rusya’nın kendi sosyal ağlarının olması iyi. Vatandaşların mobil iletişimi ve interneti daha kaliteli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için, Rusya’da daha güvenli bir iletişim altyapısı yaratma ihtiyacı var ve bu konu şu anda aktif olarak tartışılıyor. Bunları önümüzdeki 5-10 yıl içinde göreceğiz. Facebook’ta olduğu gibi diğer sosyal ağlarda da, yakın bir zamanda Rusya’yla bağlantılı ne varsa her yönden sıkıştıracaklar. Rusya vatandaşı ve batılı ülke vatandaşlarının tüm etkileşimlerini — özel nitelikte bile olsa — engelleyecekler. Ne yazık ki, Batı’ya ait sosyal ağlar bu bilgi savaşının ön saflarında yer aldı. Ama kulaklarımızı açık tutuyoruz.”