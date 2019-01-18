Tayland’da yakalanan Belaruslu ‘seks gurusu’ Rusya’da gözaltına alındı

Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na iniş yapan ‘seks gurusu' Belaruslu model, bugün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltı anına ilişkin videoya Vaşukeviç'in teslim olmayıp polise direndiği ve "Hiçbir yere gitmek istemiyorum" dediği yansıdı.
Tayland'da yakalanan ‘seks guruları' arasındaki Rusya vatandaşı Aleksandr Lesley'nin eşi de kocası ile birlikte ‘talihsiz' 3 seks eğitmeninin daha üçüncü kişileri fuhuşa karıştırmak suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade etti. Ancak Rus yetkililer bu iddiayı doğrulamadı.
Diğer yandan Lesley'nin eşi ekibin Rusya'da suç işlediği iddialarını reddederek gözaltının gerçek sebebini bilmediğini kaydetti.
Vaşukeviç, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti. Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını söylemiş, serbest kalması halinde sahip olduğu bilgileri paylaşmayı vaat etmişti.
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