Tayland’da yakalanan Belaruslu ‘seks gurusu’ Rusya’da gözaltına alındı

Tayland’da izinsiz seks eğitimi vermesi nedeniyle tutuklanan ve 9 ay sonra sınırdışı edilen ‘seks gurusu’ Belaruslu Anastasya Vaşukeviç, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındı. Vaşukeviç, serbest bırakılması halinde Rusya ile ilgili gizli bilgi verebileceğini iddia etmişti.

Tayland'da yakalandıktan sonra serbest bırakılmak için ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasında gizli bağlantı olduğunu iddia ederek gizli bilgi vermeyi vaat eden Vaşukeviç, dün sınırdışı edildi.

Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na iniş yapan ‘seks gurusu' Belaruslu model, bugün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı anına ilişkin videoya Vaşukeviç'in teslim olmayıp polise direndiği ve "Hiçbir yere gitmek istemiyorum" dediği yansıdı.

Vaşukeviç'in fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Tayland'da yakalanan ‘seks guruları' arasındaki Rusya vatandaşı Aleksandr Lesley'nin eşi de kocası ile birlikte ‘talihsiz' 3 seks eğitmeninin daha üçüncü kişileri fuhuşa karıştırmak suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade etti. Ancak Rus yetkililer bu iddiayı doğrulamadı.

Diğer yandan Lesley'nin eşi ekibin Rusya'da suç işlediği iddialarını reddederek gözaltının gerçek sebebini bilmediğini kaydetti.

Vaşukeviç, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti. Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını söylemiş, serbest kalması halinde sahip olduğu bilgileri paylaşmayı vaat etmişti.