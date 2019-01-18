Lavrov: El Nusra, Türk-Rus mutabakatına rağmen İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgede ihlalde bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata rağmen İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin yaklaşık yüzde 70'ini ele geçiren El Nusra militanlarının bu bölgedeki rejimi ihlal ettiğini söyledi.

© REUTERS / Khalil Ashawi Rus basını: İdlib’in neredeyse tümü teröristlerin elinde

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Moskova'daki görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma mutabakatına rağmen El Nusra'nın bölgede hakim olması ve oradaki rejimi ihlal etmesi bizi endişelendiriyor. Bu bölgenin yaklaşık yüzde 70'i teröristlerin elinde ve teröristler, oradan Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim birimlerine ateş açmaya ve hatta Hmeymim'deki üssümüzü tehdit etmeye çalışıyorlar" dedi.

'SURİYE'DEKİ BU SON TERÖR YUVASININ SONSUZA DEK KALMASI İMKANSIZ'

Lavrov, bunu en ciddi sorunlardan biri olarak niteledi ve Suriye topraklarındaki bu son terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunun altını çizdi.

'DÖRTLÜ MUTABAKATIN EN KISA SÜREDE UYGULANACAĞINI UMUYORUZ'

Bu arada Lavrov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin İstanbul'daki zirvede vardığı Suriye mutabakatının da en kısa sürede uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Burada belirli ilerlemeler var ve birkaç ay önce İstanbul'da Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa zirvesinde varılan mutabakatın, her şeyden önce anayasa komitesinin çalışmalarına bir an önce başlaması gerektiğine dair mutabakatın en kısa sürede uygulanacağını umuyoruz."