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17:13 18 Ocak 2019
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    Rusya yeni tip uzay roketleri üzerinde çalışıyor.

    Artık gökyüzü de kiralık: Rus şirket uzaya reklam panoları göndermeyi planlıyor

    © Sputnik / Sergey Mamontov
    Rusya
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    Yenilikçi Rus şirketi StartRocket, yörüngeye parlak ve devasa reklam panoları göndererek, uzaydan reklamla 7 milyar kadar kişiye ulaşmayı hedefliyor.

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    © Sputnik / Alexey Filippov
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    StartRocket yörüngenin 400 ila 500 kilometre arası bölgesine minik uydular göndererek, programlanabilir ekranlar yaratacak. Her bir uydunun güneş ışığını yansıtabilen, açılıp kapanabilen birer yüzeyi olacak. Bu devasa ve gece görülecek ekranlarının her biri 50 kilometrekare genişliğinde bir piksel oluşturacak.

    Şirket Dünya'nın etrafında duracak minik uyduların teknolojik ayağının halledildiğini belirtiyor. Planlara göre, ‘yörünge ekranları' 2020'de uzaya gönderilecek, 2021 yılında da bu panolardan reklam yayınlanmaya başlayacak. Panoların piyasaya sürülmesinin ardından reklamları yayınlamak için neden bir sene beklenileceğine dair henüz bir açıklama yok. Reklamların nasıl ücretlendirileceği de bilinmiyor.

    Vlad Sitnikov, Futurism isimli dergiye yaptığı açıklamada "Bizler marka ve organizasyonlar tarafından yönetiliyoruz. Günü geldiğinde insanoğlu da uzayda yaşayacak ve kültürünü oraya taşıyacak" dedi.

    Yörünge ekranları 6'şar dakika boyunca, günde yaklaşık üç-dört kez markaların logolarını yayınlayacak. Ancak henüz ekranlar test edilmiş, finanse edilmiş yahut onaylanmış değil. Ayrıca işler uluslararası reklamcılık boyutuna vardığında bunun uzun bir bürokrasi süreci, kurallar, düzenlemeler ve standartlar gerektireceği de açık.

    Rusya yeni tip uzay roketleri üzerinde çalışıyor.
    © Sputnik / Sergey Mamontov
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    Hogan Lovells Hukuk Bürosu'nda uzay ve uydu hukuku uzmanı avukat Randy Segal, "Bu sistemi kurmak teknolojik olarak mümkün mü? Evet. Uluslararası otoriteler buna izin verir mi? Tartışılır" dedi.

    ASTRONOMLAR DURUMAN RAHATSIZ

    Profesyonel ve amatör astronomlar, şimdiden durumdan rahatsız. Zira atmosferdeki ışık kirliliği bu denli tehlikeli bir seviyeye ulaşmışken, bir de gökyüzünün reklamcıların özel mülkü haline gelmesinden tereddüt ediyorlar.

    Uluslararası Gökyüzü Birliği astronomu John Barentine ‘Astronomy.com' sitesine yaptığı açıklamada, "Gökyüzünde asılı duracak minik ışıkların her biri, astronomik kaynaklardan gelecek ışınları algılayabilmemizi önleyecek" dedi.

    Ancak bilim insanlarının içini rahatlatacak bir haber daha var: Belirlenen yükseklik seviyesindeki atmosfer ısısı, uyduların bir sene içerisinde kül olmasına yol açabilir.

    'GÖKYÜZÜNÜ RAHAT BIRAKIN'

    Şirketin tanıtım videosunun altına yapılan yorumlar da, kamuoyunun konuya dair tutumunu gözler önüne seriyor.

    Rusya yeni tip uzay roketleri üzerinde çalışıyor.
    © Sputnik / Sergey Mamontov
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    Steve Lafeniere isimli kullanıcı "HAYIR, HAYIR HAYIR! Gökyüzünü rahat bırakın" ifadelerini kullandı.

    James Lowenthal, "Gördüğüm en berbat fikir. Bunun gerçekleşmesine kesinlikle müsaade edilmemeli. Bu şirkete reklam vermeye yeltenen her bir markayı boykot edeceğim" diye ekledi.

    Diğer yandan bu tür projeler ilk defa ortaya atılmıyor. Yakın zamanda yenilikçi bir Japon şirketi de 'yapay meteor yağmuru' yaratmayı planladığını açıklamıştı. Çin ise gökyüzüne çok daha parlak, yapay bir ay inşa etmeye niyetlenmişti. Ancak hayata geçirilebilecek tek proje StartRocket'in devasa billboardları olacak gibi duruyor.

    Etiketler:
    reklam, Hogan Lovells Hukuk Bürosu, Futurism, StartRocket, James Lowenthal, Randy Segal, Vlad Sitnikov, Uzay, Rusya
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