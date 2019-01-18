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17:13 18 Ocak 2019
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    RO-RO gemisi

    Rusya ve Türkiye'den ticarette iki yeni adım: Yeni taşımacılık anlaşmasına paraf, RO-RO hattına yeşil ışık

    © REUTERS /
    Rusya
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    Rusya-Türkiye uluslar arası karayolu taşımacılığı komisyonu dün Soçi’de gerçekleşen bir toplantıda 1988 tarihli Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın yenisini parafladı. Taraflar iki ülke arasında RO-RO hattı kurulmasına da yeşil ışık yakarak, ilgili makamlar arasında temas kurma yönünde anlaştı.

    Sivastopol'da bir gemi
    © Sputnik / Vasiliy Batanov
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    Rusya-Türkiye uluslararası karayolu taşımacılığı komisyonu 16-17 Ocak'ta Soçi'de bir araya geldi. Taraflar toplantıda geçen yıldan beri üzerinde görüşülen ve1988 yılında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın bir yenisini paraflayarak, hükümetlerarası prosedürler sonrasında imzalanmaya hazır hale getirdi.

    Toplantıda Rus heyete Rusya Ulaştırma Bakanlığı Karayolu ve Şehir Yolcu Taşımacılığı Politikaları Dairesi Başkanı Aleksey Bakirey, Türk tarafına da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses başkanlık etti.

    Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve karayolu taşımacılığı hacmi ele alındı. Rus heyet karşılıklı olarak üç aylık evrelerle aktif hale gelecek yük taşımacılığı izin mekanizması başlatmayı teklif etti. Türk heyet ise Rusya'da izinler aylık olarak verildiğinden, bu teklifin iki tarafın da çıkarına olduğunu ve böyle bir ihtiyaç bulunduğuna işaret etti.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Taraflar gerektiğinde ek izinler verilmesi konusunun da karşılıklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmesi üzerinde uzlaştı.

    RO-RO HATTI İÇİN İLGİLİ MAKAMLARLA TEMASA GEÇİLECEK

    Heyetler görüşme sırasında iki ülke arasındaki karayolu taşımacılığı ve ticaretin geliştirilmesi için RO-RO tipi doğrudan gemi taşımacılığı hattının kurulmasının önemini vurguladı.

    RO-RO hattının kurulup işletilmesi için heyetlerin iki ülkenin ilgili makamları ile temasa geçmesi ve Türkiye'de konuya ilişkin toplantılar gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldı.

    SÜRÜCÜLERE VİZE SERBESTİSİ KONUSU MASAYA YATIRILDI

    Diğer yandan taraflar görüşmede sürücülere yönelik vizenin kaldırılmasına yönelik isteklerini belirtirken, konuyu iki ülkenin dışişleri bakanlıklarına taşımak üzerinde mutabık kaldı.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Görüşmede ele alınan bir başka konuda karşılıklı karayolu taşımacılığı piyasasında üçüncü tarafların payını azaltmaya yönelik atılabilecek adımlar oldu.

    ‘ANLAŞMA TİCARET HACMİNİN ARTMASINI SAĞLAYACAK'

    Karayolu Taşımacılığı Ajansı Genel Müdürü Aleksey Dvoynıy, Türkiye'nin Rusya için önemli bir pazar olduğunu ve karayolu taşımacılığı alanında işbirliğinin arttırılmasının ticaret hacminin yükselmesine yol açacağına dikkat çekti.

    Dvoynıy "Yeni formatta bir anlaşma imzalanması mevcut karayolu taşımacılığı mekanizmasının gelişmesini sağlayacak ve Rusya'nın bu alanda gelişmesine yeni bir ivme kazandıracak" dedi.

    ‘KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞMESİ TİCARET HACMİNİ ARTTIRACAK'

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı Ajansı Basın Dairesi Müdürü Yuliya Tolmaçeva da Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Taraflar dünkü görüşmede anlaşma metni üzerinde anlaştı. RO-RO mekanizmasının kurulması ihtimali yönünde iki heyet de kendi ülkelerindeki ilgili makamlarla temasa geçecek. Heyetler toplantıda karşılıklı ticaret hacminin ve karayolu taşımacılığının arttığına dikkat çekti. Rusya Karayolu Taşımacılığı Ajansı Genel Müdürü Aleksey Dvoynıy'nın söylediğine göre, karayolu taşımacılığının geliştirilmesi Rusya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasında etkili olacak. Taraflar görüşmede ayrıca taşımacılık pazarında üçüncü taraflarının payının azaltılmasının gerektiğini de belirtti."

    Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkiye, dörtlü konsorsiyum
    © AA / Resul Rehimov
    Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkiye'den, bilişim ve ulaşım konularında konsorsiyum oluşturma kararı

    Sovyetler Birliği döneminde 20 Haziran 1988'de Ankara'da Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması imzalanmıştı. İki ülke temsilcileri yeni anlaşma için ilk kez Ocak 2018'de Rusya'da bir araya gelmişti.

    UKRAYNA İLE GERİLİM TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMİŞTİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen hafta yayınlanan bir kararname ile Rusya'ya Ukrayna üzerinden çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra, bazı makine ve araçların da bulunduğu 150'den fazla ürünün ithalatına yasak getirmişti. Rusya ile Türkiye arasında doğrudan bir RO-RO hattı bulunmadığı için TIR'lar RO-RO ile Ukrayna'ya gidiyor, oradan da karayolu ile Rusya'ya ulaşıyordu.

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    Etiketler:
    Ro-Ro, Rusya Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı Ajansı, Rusya Ulaştırma Bakanlığı Karayolu ve Şehir Yolcu Taşımacılığı Politikaları Dairesi, Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Aleksey Dvoynıy, Aleksey Bakirey, Mahmut Gürses, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Rusya
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