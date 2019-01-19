Rusya, ABD’yi ‘yıldız savaşları’ programını canlandırma çabalarına karşı uyardı

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley Pentagon: Balistik füzeleri tespit etmek üzere uzaya yeni sistemler yerleştirilecek

Washington’un bölüşemez askeri üstünlük ve çıkarlarını korumaya yönelik dünyanın her bir noktasında operasyon düzenleme imkanını sağlamaya çalıştığı ifade edilen Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD’nin, füze savunma faaliyetine kısmi de olsa kısıtlamanın getirilmesi yönünde “tamamen varsayımsal bir olasılığı bile” düşünmediği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD, onları ‘tehdit eden’ füzeleri ‘önleyici’ tedbir olarak ‘fırlatılmadan önce’ imha etmeyi, anlayışlarına göre ‘meşru’ füze savunma yöntemi olarak gösterdi. Anlaşılır dile çevrilirse bu ağdalı ifade, ABD’nin düşman olarak gördüğü ülkelerin topraklarına önleyici ‘silahsızlandıran’ saldırıların yapılması anlamına geliyor”.

Bakanlık, defalarca tüm dünyayı felaket eşiğine getiren geniş kapsamlı silahlanma yarışının tam da öyle bir mantık üzerine inşa edildiğini hatırlattı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un bu belgesinin, çeşitli füzeleri fırlatma anında vurma yeteneğine sahip füze savunma sistemlerinin uzaya yerleştirilmesine ‘yeşil ışık’ yaktığı belirtilen açıklamada, “ABD idaresini, aklını başına toplamaya ve Reagan’ın kötü üne sahip ‘yıldız savaşları’ programını yeni ve daha yüksek teknolojik seviyede canlandırma yönündeki bu sorumsuz girişimlerden vazgeçmeye çağırıyoruz” dendi.

Bu planların, ABD ve müttefiklerinin güvenliğini güçlendirmeyeceğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası güvenlikle ilgili tüm konularda tam kapsamlı diyalog başlatma çağrısında bulundu.