Rusya ve Türkiye Tarım Bakanları, 'Yeşil Hafta fuarı'nda bir araya gelecek

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Berlin’de düzenlenen Uluslararası Gıda Endüstrisi ve Bahçecilik Fuarı Green Week’te (Yeşil Hafta) Japonya, Türkiye ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla görüşmeyi planladığını belirtti.

Patruşev, “Yeşil Hafta fuarı çerçevesinde Japon ve Türk mevkidaşlarımla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Avusturyalı mevkidaşımla da bir görüşme yapmayı planlıyorum” dedi.

Görüşmelerdeki konular listesinin standart olacağını ve bunlardan birinin Rus ürünlerinin dış pazarlara erişimi olduğunu kaydeden Patruşev, “Önümüze koyduğumuz hedefler gözönüne alındığında, bu her zaman müzakere ettiğimiz ana konudur. Daha önce yapılan çalışmaların daha fazla destekleneceğini ve yabancı ülkelere tedarik edeceğimiz yeni ürün yelpazesinde anlaşacağımızı umuyorum” dedi.

Yeşil Hafta’nın tarım alanında dünyanın önemli organizasyonlarından biri olduğuna vurgu yapan Rusya Tarım Bakanı, “Burada hem deneyimleri paylaşmak hem de onlardan faydalanmak mümkün. Yeşil Hafta’nın temel amacı, dijital tarımdır. Hükümetimizin önümüze koyduğu hedeflerden hareketle, dijital tarım bugün temel önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Rus şirketlerinin fuarda sunacakları birçok ürün olduğunu belirten Patruşev “Elbette burada Batılı ortaklarımızın edindikleri deneyimlerden faydalanmak ve kendi deneyimlerimizi de paylaşmak istiyoruz. Burada sergilenen bütün ürünler kesinlikle rekabet gücü olan ürünlerdir” dedi.