Epifani bayramı kutlamalarına 2.4 milyondan fazla Rus katıldı

Rusya İçişleri Bakanlığı, dün gece başlayan, inançlıların buz gibi suya girerek İsa'nın Ürdün Nehri'nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutladığı Epifani bayramına yoğun katılım olduğunu bildirdi.

Поздравляем Всех Православных с Крещением Господним🙏!

Мира, добра и благополучия!❄️❄️❄️❄️#крещение2019 pic.twitter.com/Yp6ao7roZN — Нескучная Снегурочка 🇷🇺 (@Neskuchnay071) January 19, 2019

​Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, "18'i 19'una bağlayan gece Rusya'da Hıristiyanların en önemli bayramlarından biri olan Epifani bayramı kutlandı. Ülke genelinde 2.4 milyondan fazla kişinin katıldığı yaklaşık 9.5 bin dini merasim gerçekleştirildi" diye konuştu.

​Sözcü ayrıca ülke genelinde yapılan dini törenlerde kamu düzenini ve güvenliği sağlamak için 41 bin polis görevlisinin nöbet tuttuğunu, emniyet güçlerinin ulusal muhafızlarla (Rosgvardiya) birlikte görevde bulunduğunu kaydetti.

Где искупаться на Крещение в Егорьевске



Крещенские омовения пройдут с 19 часов 18 января до 3 часов утра 19 января.

Места массового купания, оборудованные для схода людей в воду в Крещенский сочельник, будут организованы в… https://t.co/kp66WlddC9#гоегорьевск #крещение pic.twitter.com/wyTIfigrhW — Официальный_Егорьевск (@jabwbfkmysq1) January 11, 2019

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