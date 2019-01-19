Rusya’nın anti-uydu silahı Nudol ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Sputnik'e konuşan Rusya Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı Konstantin Sivkov, Amerikan medyasında A-235 PL-19 Nudol olarak adlandırılan anti-uydu sisteminin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılmaya başlandığını aktardı.

CNBC televizyonunun daha önce Amerikan istihbaratının gizli raporuyla ilgili ayrıntıları bilen iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya'nın A-235 PL-19 Nudol anti-uydu silahını geçen yıl 2 kez test ettiğini, en son başarılı testin 23 Aralak'ta gerçekleştiğini bildirmişti. Haberde ayrıca füzenin 17 dakika neredeyse 3 bin kilometrelik yol kat ettikten sonra hedefine ulaştığı bilgisine yer verilmişti.

Sivkov, "Bu füze bilinen bir silah. Nudol daha Sovyetler Birliği zamanında üretildi, başarıyla test edildi ve ordunun hizmetine girdi" diye konuştu.

Alçak yörüngedeki uydularla mücadele için kullanılan füzenin entegre bir istihbarat sisteminin yardımıyla somut hedefe yönlendirildiğine dikkat çeken Sivkov, ‘engel teşkil eden' uydunun hangi kriterlere göre seçildiğininse gizli tutulduğunu ifade etti.

Rus uzman, "Somut her durumda titiz bir analiz gerçekleştiriliyor, zira uydunun seçim prensipleri açığa çıkarsa karşı taraf anında onu gizlemek için önlem alıyor" ifadelerini kullandı.