Rusya’nın anti-uydu silahı Nudol ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Sputnik'e konuşan Rusya Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı Konstantin Sivkov, Amerikan medyasında A-235 PL-19 Nudol olarak adlandırılan anti-uydu sisteminin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılmaya başlandığını aktardı.
Sivkov, "Bu füze bilinen bir silah. Nudol daha Sovyetler Birliği zamanında üretildi, başarıyla test edildi ve ordunun hizmetine girdi" diye konuştu.
Alçak yörüngedeki uydularla mücadele için kullanılan füzenin entegre bir istihbarat sisteminin yardımıyla somut hedefe yönlendirildiğine dikkat çeken Sivkov, ‘engel teşkil eden' uydunun hangi kriterlere göre seçildiğininse gizli tutulduğunu ifade etti.
Rus uzman, "Somut her durumda titiz bir analiz gerçekleştiriliyor, zira uydunun seçim prensipleri açığa çıkarsa karşı taraf anında onu gizlemek için önlem alıyor" ifadelerini kullandı.
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