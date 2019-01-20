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03:39 20 Ocak 2019
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    Ukrayna Bayrağı

    Ukraynalı bakandan itiraf: Rus petrolünü Belarus’tan satın alıyoruz

    © Sputnik / Aleksey Kudenko
    Rusya
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    Ukraynalı bakan Georgiy Tuka, Kiev’in Rus petrolünü Belarus’tan satın aldığını, bu şemanın Avrupa’dan doğrudan alımlara göre daha karlı olduğunu belirtti.

    Türk Akımı töreni aile fotoğrafı
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Ukrayna 'İşgal Edilen' Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Georgiy Tuka, 112 Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte Kiev'in Avrupa'dan doğrudan alım yapmaktansa Rus petrolünü Belarus'tan satın almasının daha karlı olduğunu aktardı.

    Tuka, "Bizde petrol olmadığı askeri bir sır değil. Onu satın almak durumundayız, tüm ülkenin kullandığı büyük miktarda yakıtı Belarus'tan alıyoruz. Elbette ki bu ülke yakıtı Rus petrolünden üretiyor, ama bizim için bu şema karlı. Şöyle bir alternatif te var, Avrupa'dan petrol satın alabiliriz. Ama acaba Avrupa yakıtının yükünü kaldırabilecek miyiz" diye konuştu.

    Geçen ekim ayında Rusya, Belarus'a ihtiyaçlarının üzerinde yapılan petrol ürünlerinin tedarikini durduracağını açıkladı. Minsk, petrol ürünlerinin neredeyse tamamını kendi sağlıyor ve Moskova'dan aldığı artakalan ürünleri Kiev'e satıyor. Bu durum, Ukrayna'daki yakıt fiyatlarının bir anda tırmanmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor, uzmanlara göre ülkenin bazı bölgelerinde fiyat artışı yüzde 22.7'yi buldu.

    ‘KURNAZCA ŞEMALAR'

    Tuka'nın bu açıklamasına Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan yanıt geldi. Duma'nın Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik, Ukrayna yönetiminin hem ‘Rus karşıtı yasalara' imza atarak hem de ‘cebin Rus mallarını indirerek' çifte standart uygulamasında bulunduğunu belirtti.

    Russia Today'e (RT) konuşan Belik, "(Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko yönetiminin kapısında, "Rusya ile ticari ilişkilerimizi sonlandırmak mümkün değil, ama biz onu kınıyoruz' şeklinde bir slogan asılabilir" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko
    © REUTERS / Gleb Garanich
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    Kiev'dekilerin Rus mallarını diğer ülkeler üzerinden ithal etmek için ‘kurnazca şemalar' ürettiğini söyleyen Belik, aynı zamanda ‘kendilerini hiçbir şey görmüyormuş gibi göstermeye devam ettiklerini' söyledi.

    Rus vekil, Ukrayna'nın seçkin siyasilerinin açıklamalarıyla ülkedeki gerçek durum arasında gerçek bir uçurum olduğunu hatırlattı.

    PAHALIYA GELEN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI

    Ukrayna yönetimi birçok kez enerji alanında bağımsızlık elde etmeyi ve Rusya'ya olan gaz bağımlılığından kurtulmayı başardığını açıklamıştı. Ukrayna 2015'in kasım ayında Rusya'dan gaz alımlarını durdurdu, bunun yerine şu anda Avrupa'ya giden Rus gazını dönüş usulüyle ağırlıklı olarak Slovakya, Macaristan ve Polonya üzerinden satın alıyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © Sputnik /
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    Daha önce Kiev bu şekilde yapılan gaz alımlarının, gazı Rus enerji şirketi Gazpom'dan almaktan daha karlı olduğunu açıklasa da, geçen yılsonunda maliyenin hesapları, Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen gazın gümrük vergili ortalama fiyatının bin metreküpe 339 dolar gibi rekor bir rakama ulaştığını, bir önceki aya ait ortalama fiyatınınsa 323 dolar olduğunu gösterdi.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ GİDEREK ARTIYOR

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko neredeyse yaptığı her konuşmada Rusya ile ‘nihai olarak vedalaştığını' söylese de fiilen ‘saldırgan ülkeyle' yapılan dış ticaret cirosu artmaya devam ediyor.

    Rusya Federal Gümrük Dairesi'nin verilerine göre geçtiğimiz yılın 11 ayında iki ülke arasındaki dış ticaret cirosu yüzde 19.4 artarak 13 milyar 621 milyon dolar oldu.

    Rusya'dan Ukrayna'ya ihracat yüzde 22.7 artarak, 8 milyar 645 milyon dolara, Ukrayna'dan yapılan ithalat ise yüzde 14 artışla 4 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

    Bu arada Rusya'nın genel dış ticaret cirosunda Ukrayna sadece yüzde 2.2'lik pay alıyor.

    Etiketler:
    Doğalgaz, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Georgiy Tuka, Belarus, Ukrayna, Rusya
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