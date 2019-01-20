Rusya: Abe'nin Kurillerle ilgili açıklaması Putin'le görüşmeleri zora sokuyor

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Uşakov, "(Abe'nin açıklaması), müzakere sürecini zora soktu, bu kesin" dedi.

Daha önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Asahi televizyonuna yaptığı açıklamada Tokyo'nun Rusya ve Japonya arasındaki ihtilaf konusu olan Kuril Adaları üzerinde hak iddia ettiğini, fakat Rusya ile toprak sorunu hakkındaki tutumunun orada yaşayan Rusların gönderilmesi gibi bir unsur içermediğini, Rusların aidiyetlerinin Japonya'ya geçmesine muvafakat vermeden çözülemeyeceğini söylemişti.

GÖRÜŞME 22 OCAK'TA

Putin ve Abe, 22 Ocak'ta görüşerek barış anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili sorunları değerlendirmeyi planlıyorlar.

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.