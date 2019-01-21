Rusya: Suriye hava savunma sistemleri İsrail'in fırlattığı 30'un üzerinde füze ve bombayı imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in fırlattığı 30'un üzerinde kruz füzesi ve güdümlü bombayı imha ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "31 Ocak 2019'da İsrail Hava Kuvvetleri 02:11'den 02:56'ya kadar batı, güneybatı ve güney bölgelerinden Suriye'ye 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye hava savunma sistemleri 30'un üzerinde kruz füzesi ve güdümlü bombayı imha etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, saldırıda 4 Suriye askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı. Şam Uluslararası Havalimanı altyapısı da kısmen zarar gördü.

İSRAİL: İRANLI EL KUDS GÜÇLERİNİ VURDUK

İsrail ordusunun Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Suriye'deki İran destekli El Kuds güçlerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Suriye'deki İranlı El Kuds güçleri hedeflerine saldırıya başladık. Suriye ordusunu İsrail güçlerine veya İsrail topraklarına zarar verme girişimlerinden kaçınmaları konusunda uyarırız" ifadeleri kullanıldı.

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