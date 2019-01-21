Rus gemileri, Baltık denizinde ABD'ye ait iki destroyer gemisine refakat ve gözlemcilik ediyor

Diğer yandan 19 Ocak'ta — ABD'ye ait Donald Cook gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği gözlemlenmişti. Dün akşam saatlerinde Karadeniz'e giriş yapan geminin daha sonra Gürcistan'daki Batum limanına girdiği öğrenilmişti.
#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 19, 2019
Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Pıylivıy gemisi, ABD destroyerini gözlemlemek için gönderilmişti.
#USNavy photos of the day: #USSGravely pulls into #Copenhagen, #Denmark, #USSDecatur conducts exercise #NeonUnion19 with the Royal Bahrain Naval Force, #Sailors handle a bomb, and an F/A-18F Super Hornet lands aboard #USSJohnCStennis!— U.S. Navy (@USNavy) January 10, 2019
Info and download: https://t.co/qYXrqoVVlJ pic.twitter.com/YIpkRspvXP
Gürcistan sınır güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, ABD destroyeri 25 Ocak'a kadar Gürcistan karasularında kalacak ve ziyaretin amacı Karadeniz ve bölgedeki istikrarı güçlendirmek.
ABD'nin Gravely destroyeri, bu ay başında Danimarka boğazlarından geçip Baltık denizine yaklaşırken görülmüştü.
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