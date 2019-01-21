Rus gemileri, Baltık denizinde ABD'ye ait iki destroyer gemisine refakat ve gözlemcilik ediyor

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Rusya donanmasına ait Boykiy ve Soobrazitelnıy isimli iki hafif savaş gemisinin, Baltık denizinde ABD'nin iki destroyer gemisine refakat ettiği açıklamasını yaptı.

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nin açıklamasında "Baltık Filosu güçleri Baltık denizinin güneyine giren ABD donanmasına ait Gravely ve Porter destroyer gemilerine refakat ediliyor. Rusya donanmasını Boykiy ve Soobrazitelnıy gemileri, ABD gemilerinin eylemlerini gözlemliyor" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan 19 Ocak'ta — ABD'ye ait Donald Cook gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği gözlemlenmişti. Dün akşam saatlerinde Karadeniz'e giriş yapan geminin daha sonra Gürcistan'daki Batum limanına girdiği öğrenilmişti.

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 19, 2019

​Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Pıylivıy gemisi, ABD destroyerini gözlemlemek için gönderilmişti.

​Gürcistan sınır güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, ABD destroyeri 25 Ocak'a kadar Gürcistan karasularında kalacak ve ziyaretin amacı Karadeniz ve bölgedeki istikrarı güçlendirmek.

ABD'nin Gravely destroyeri, bu ay başında Danimarka boğazlarından geçip Baltık denizine yaklaşırken görülmüştü.