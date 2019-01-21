Kırım'ın kozmik uzay gemisi oteli ilk misafirlerini ağırladı

'The Guardian of the Empire' (İmparatorluğun Koruyucusu) adındaki yeni otel, mini bar ve televizyonla donatılmış uzay gemisi hücresi tipindeki odalarıyla konuklarına sıra dışı bir deneyim sunuyor. Odalardaki kozmonot başlıkları ve yiyecek olarak ikram edilen minik haplar, bilim kurgu severlerin son derece ilgisini çekecek gibi görünüyor.
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Kısmen Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinden esinlenilen otelde bulunan üç boyutlu uzay simülatörleri, lazer silahları, ışın kılıçları ve ‘gerçek uzay yemekleri' ile galaksiler arası yaşam deneyimi sunuluyor. Sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla ise, etobur bitkilerle dolu bir uzay bahçesi gezilebiliyor.
Otelin müzesinde, uzay keşfi tarihine dair Yuri Gagarin ve Darth Vader gibi hem gerçek hem de kurgu isimlere ait son derece mühim parçalar da sergileniyor. Aynı zamanda söz konusu müzede meteorlar, farklı gezegenlerden toprak örnekleri ve uzay elbiseleri de görülebiliyor.
The Guardian of the Empire otelinde çalışan Olga Malitskaya, "Otelimizde misafirlere Borş çorbası, yulaf lapası, komposto ve jöle gibi yiyeceklerin tümü servis edilebiliyor" dedi.
Kırım Turizm Bakanlığı yetkilileri, söz konusu kozmik otelin dünyada eşi benzerinin bulunmadığını söylüyor.
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