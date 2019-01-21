Rus uzman: ABD Rusya'nın etrafına ‘anakonda düğümü' oluşturmaya çalışıyor

Baltık Denizi'ne giren 2 Amerikan destroyerinin 2 Rus hafif savaş gemisi tarafından takibe alınmasını yorumlayan Rus askeri uzman ve siyaset bilimci Andrey Koşkin, Rusya'nın her türlü tehdidi etkisiz hale getirecek güçte olduğunu vurguladı.

Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Andrey Koşkin, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte Baltık Denizi'ne giren 2 Amerikan destroyerinin 2 Rus hafif savaş gemisi tarafından takibe alınmasıyla oluşan durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koşkin, "Gerilim her şeyden önce ABD'den dolayı tırmanıyor. Başkan Donald Trump, ‘yıldız savaşlarının' yeni turunun başladığını duyuruyor. Gemilerde bulunan hava savunma sistemleri ABD için bir tür öncelik teşkil ediyor. Amerikalılar deniz sınırlarımızda Rusya'nın etrafında ‘anakonda düğümü' oluşturmaya çalışıyor, fakat Rusya'nın bu tehdidi etkisiz hale getirecek güçte olduğunu dikkate almalılar. ABD'ye ve NATO'ya üye olan diğer ülkelere ait tüm gemilere bizim gemilerimiz refakat ediyor. Gemilerimiz, onların attıkları adımları kontrol etmekle kalmayıp, oluşması durumunda her türlü tehdidi de etkisiz hale getirebilecek güçte. Dolayısıyla ABD'nin bölgedeki gerilimi tırmandırma arzusuna rağmen Rusya, barışseverliği ve bilgeliğinin suiistimal edilmesine, gerekli olduğu durumlarda sert bir yanıt vermeye hazır" diye konuştu.

Daha önce Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Rus donanmasına ait Boykiy ve Soobrazitelnıy isimli iki hafif savaş gemisinin, Baltık denizinde ABD'nin Gravely ve Porter adlı destroyer gemilerine refakat ettiğini duyurmuştu.