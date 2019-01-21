Rusya ile NATO'nun büyükelçileri Brüksel'de bir araya gelecek

AA'nın NATO yetkililerine dayandırdığı habere göre, NATO-Rusya Konseyi büyükelçiler düzeyinde cuma günü Brüksel'de toplanacak.
© AFP 2018 / ABD Donanması
Konsey, Rusya ile siyasi diyaloğun devamını sağlamak için toplanacak. Toplantı tarihi, Moskova yönetimiyle yapılan müzakereler sonucu belirlendi.
INF'NİN SÜRESİ DOLUYOR
Toplantının, ABD'nin Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için verdiği 60 günlük sürenin dolmasına yakın gerçekleşmesi dikkati çekti.
ABD'nin, Rusya'ya anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanıdığı süre 2 Şubat'ta doluyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)