Rusya ile NATO'nun büyükelçileri Brüksel'de bir araya gelecek

Rusya ve NATO'ya üye ülkelerin büyükelçileri, siyasi diyaloğun devamı amacıyla Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirecek.

© AFP 2018 / ABD Donanması ABD'nin INF'den çekileceği tarih teyit edildi

AA'nın NATO yetkililerine dayandırdığı habere göre, NATO-Rusya Konseyi büyükelçiler düzeyinde cuma günü Brüksel'de toplanacak.

Konsey, Rusya ile siyasi diyaloğun devamını sağlamak için toplanacak. Toplantı tarihi, Moskova yönetimiyle yapılan müzakereler sonucu belirlendi.

INF'NİN SÜRESİ DOLUYOR

Toplantının, ABD'nin Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için verdiği 60 günlük sürenin dolmasına yakın gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD'nin, Rusya'ya anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanıdığı süre 2 Şubat'ta doluyor.