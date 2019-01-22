Rusya ile Mısır, önümüzdeki sonbaharda hava savunma birlikleriyle ilk ortak tatbikatı gerçekleştirecek

Rus ve Mısırlı uçaksavar topçu birliklerinin önümüzdeki ekimin sonunda ve kasımın başında ilk kez ‘Strela Drujbı’ (Dostluk Oku) adlı ortak hava savunma tatbikatına katılacakları öğrenildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın dairesi başkanı Vadim Astafyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya ve Mısır'ın planladığı ilk ortak hava savunma tatbikatı ile ilgili bilgi verdi.

Astafyev, "Güney Askeri Bölge komuta merkezinin temsilcileri, Rusya ve Mısır hava savunma birliklerinin ‘Strela Drujbı' adlı ilk ortak tatbikatına yapılacak hazırlıklarla ilgili ilk planlama konferansına katıldı. İki ülkenin askeri yetkilileri, ortak tatbikatın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve katılacak olan kuvvetler ile ilgili konuları ele aldı" diye konuştu.

Güney Askeri Bölge'de görevli hava savunma birliklerinde yer alan askerlerin 2 hafta boyunca Mısır Hava Savunma Kuvvetleri'nin taktik eğitim merkezinin poligonunda verilen görevleri yerine getirecekleri belirtilen açıklamada, Rus ve Mısırlı askerlerin yer alacağı karma hava savunma bataryalarından muharebe atışlarının da yapılacağı kaydedildi.

Deneyim paylaşımı ve iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak olan tatbikatta Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerinden yaklaşık 100 askerin yer alacağı ifade edildi.