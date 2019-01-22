Rusya'nın en yaşlı kadını 128 yaşında hayatını kaybetti

Yapılan basın açıklamasında, "Kabardino-Balkarya Rus Cumhuriyeti'nin Zayukova köyünde yaşayan Nanu Şaova, Rusya Rekorlar Kitabına göre Rusya'nın en yaşlı kadınıydı. Ne yazık ki bugün, 128 yaşında hayata gözlerini yumdu. Baksan bölgesi yönetimi olarak, ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.
Умерла самая пожилая жительница России https://t.co/7dWjX5u9B5 pic.twitter.com/OV6ajGzR2j— РИА Новости (@rianru) January 21, 2019
59 TORUNU VAR
Diğer yandan Kabardino-Balkarya Emeklilik Fonu'ndan Sputnik'e konuşan bir kaynak da Şaova'nın ölümünden sonra bölgede emekli maaşı alan en yaşlı kişinin 118 yaşında ve 1900 doğumlu olduğu belirtti. Ancak yasalar gereği, bu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmedi.
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