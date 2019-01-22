Rusya'nın en yaşlı kadını 128 yaşında hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nin Baksan bölgesinde yaşayan ve Rusya'nın en yaşlı kadını Nanu Şaova, 128 yaşında hayatını kaybetti.

© AFP 2018 / JIM WATSON ABD'nin en yaşlı insanı 112 yaşında hayatını kaybetti

Kabardino-Balkarya yönetimi, Rusya'nın en yaşlı kadını Nanu Şaova'nın dün öldüğünü bildirdi.

Yapılan basın açıklamasında, "Kabardino-Balkarya Rus Cumhuriyeti'nin Zayukova köyünde yaşayan Nanu Şaova, Rusya Rekorlar Kitabına göre Rusya'nın en yaşlı kadınıydı. Ne yazık ki bugün, 128 yaşında hayata gözlerini yumdu. Baksan bölgesi yönetimi olarak, ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.

​59 TORUNU VAR

© AFP 2018 / PATRICK PLEUL Rusya’nın en yaşlı insanı Rekorlar Kitabı'nda

Nanu Şaova, 2017 yılında Rusya'nın en yaşlı kadını olarak Rusya Rekorlar Kitabı'na girmişti. Sputnik'e konuşan Şaova'nın oğlu Hüseyin Şaov nisan ayında 8 kardeş olduklarını, annesinin 19 torunu, 33 torun çocuğu, 7 torununun torununa sahip olduğunu söyledi.

Diğer yandan Kabardino-Balkarya Emeklilik Fonu'ndan Sputnik'e konuşan bir kaynak da Şaova'nın ölümünden sonra bölgede emekli maaşı alan en yaşlı kişinin 118 yaşında ve 1900 doğumlu olduğu belirtti. Ancak yasalar gereği, bu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmedi.