Moskova’ya giden bir uçak acil durum nedeniyle güzergâh değiştirdi

Rusya’ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut kentinden kısa süre önce Moskova’ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçak acil bir durum nedeniyle güzergâh değiştirdi.

Hantı-Mansi Özerk Cumhuriyeti'nin Surgut kentinden Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55'te Moskova'ya gitmek üzere havalandı.

Moskova'daki Şeremetyovo Havalimanı'na 16:20'de iniş yapması planlanan uçak, acil bir durum sebebiyle güzergâh değiştirdi.

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı.

'TERÖRLE MÜCADELE KOMİTESİ’NİN BİLGİSİNE BAŞVURUN’

Henüz Aeroflot’tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Basında yer alan, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

‘İNİŞ YAPTI’

Flight Radar sitesinin aktardığına göre, uçak çıkış limanına geri dönerek iniş yaptı. Aeroflot da uçağın iniş yaptığını doğruladı.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).



According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y — Flightradar24 (@flightradar24) 22 Ocak 2019

​İlk etapta Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden bir açıklama gelmedi. ​Sputnik muhabirinin aktardığına göre, uçağın iniş yaptığı havalimanında en az 10 polis görev başında. Havalimanında durum sakin ve yolcular tahliye edilmedi.

'GÜZERGAHIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN YOLCU SARHOŞ'

Diğer yandan Sputnik’e konuşan havacılık alanından bir kaynak, mürettebatın güzergâhın değiştirilmesini isteyen yolcuyu ikna ettiğini belirtti.

Kaynağa göre, 41 yaşındaki yolcu sarhoştu.