'ABD'li Whelan Moskova'da gözaltına alındığı sırada üzerinden gizli belgeler çıktı'

Whelan'ın avukatı Vladimir Jerebenkov, müvekkilinin itirazının ele alınacağı bugünkü duruşmadan önce Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Whelan'ın aralık sonunda Moskova'daki bir otelde gözaltına alındığını anımsatan Jerebenkov, yakalanma anında müvekkilinin üzerinden devlet sırrı içeren gizli belgeler çıktığını kabul etti.

Whelan'ın flash bellekteki gizli belgeleri nasıl ele geçirdiğini ve onlarla ne yapmayı planladığını bilmediğini kaydeden Jerebenkov, müvekkilinin bellekte kültürel bilgiler olduğunu sandığını, yakalanmadan önce belleği açıp içeriği kontrol etme fırsatının olmadığını öne sürdü.

WHELAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Bu arada Whelan'ın tutukluluğuna yönelik itirazı değerlendiren Rus mahkemesi, tutukluluğun devamına hükmetti.

Jerebenkov, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Daha önce Rosbalt'a konuşan Rus istihbaratından bir kaynak, "Whelan'ı yakalama operasyonu, oteldeki odasında gerçekleştirildi. O gün ABD'li, uzun süredir tanıdığı bir Rusya vatandaşıyla buluştu. Whelan, arkadaşını kendi yanına çekmek ve çeşitli kurum ve servislerin personeli hakkında bilgi edinmeye dönük bir ajan olarak kullanmak için birçok girişimde bulundu. O günkü buluşmada ABD'li, gizli bir servisin tüm çalışanlarının listesinin bulunduğu bir flash bellek aldı. 5 dakika sonra Rusya Gederal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, odaya girerek casusluk zanlısını yakaladı. Üzerinden gizli bilgilerin bulunduğu bir flash bellek çıktı" demişti.