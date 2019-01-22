'ABD'li Whelan Moskova'da gözaltına alındığı sırada üzerinden gizli belgeler çıktı'

Whelan'ın aralık sonunda Moskova'daki bir otelde gözaltına alındığını anımsatan Jerebenkov, yakalanma anında müvekkilinin üzerinden devlet sırrı içeren gizli belgeler çıktığını kabul etti.
Whelan'ın flash bellekteki gizli belgeleri nasıl ele geçirdiğini ve onlarla ne yapmayı planladığını bilmediğini kaydeden Jerebenkov, müvekkilinin bellekte kültürel bilgiler olduğunu sandığını, yakalanmadan önce belleği açıp içeriği kontrol etme fırsatının olmadığını öne sürdü.
WHELAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK
Bu arada Whelan'ın tutukluluğuna yönelik itirazı değerlendiren Rus mahkemesi, tutukluluğun devamına hükmetti.
Jerebenkov, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
Daha önce Rosbalt'a konuşan Rus istihbaratından bir kaynak, "Whelan'ı yakalama operasyonu, oteldeki odasında gerçekleştirildi. O gün ABD'li, uzun süredir tanıdığı bir Rusya vatandaşıyla buluştu. Whelan, arkadaşını kendi yanına çekmek ve çeşitli kurum ve servislerin personeli hakkında bilgi edinmeye dönük bir ajan olarak kullanmak için birçok girişimde bulundu. O günkü buluşmada ABD'li, gizli bir servisin tüm çalışanlarının listesinin bulunduğu bir flash bellek aldı. 5 dakika sonra Rusya Gederal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, odaya girerek casusluk zanlısını yakaladı. Üzerinden gizli bilgilerin bulunduğu bir flash bellek çıktı" demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)