Dün ölümünün 95. yıldönümünde anılan 1917 Devrimi'nin lideri Vladimir Lenin'in Kızıl Meydan'daki mozolede tutulan naaşıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Sputnik, Rus milletvekillerinin konuyla ilgili görüşlerini aldı.

'EN ÖNEMSİZ KAYGILARDAN BİRİ OLMALI'

Komünist Parti'nin ileri gelen isimlerinden Yuriy Afonin, ülkenin iç sorunları ve uluslararası arenadaki zorlu durum nedeniyle Lenin'in gömülmesinin Rusya'nın en önemsiz kaygılarından olması gerektiğini belirtti.

'GELECEK NESİLLER ÇÖZSÜN'

Adil Rusya vekili Mihail Yemelyanov, Lenin'in naaşının akıbetini gelecek nesillerin belirlemesi gerektiğini savunarak, "Lenin kimseyi rahatsız etmiyor. Bırakın olduğu yerde kalsın" dedi.

'ÇOK DAHA GÜNCEL MESELELER VAR'

İktidardaki Birleşik Rusya vekili Andrey İsayev, bu konunun periyodik olarak gündeme geldiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bugün itibarıyla toplumun çözüme kavuşturması gereken çok daha güncel meseleler olduğunu düşünüyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lenin'in gömülmesiyle ilgili tartışmalar hakkında şu görüşü dile getirmişti: "Dünya işçi sınıfının lideri olan Lenin'in defin işlemleri toplumu bölmemek adına çok dikkatlice yapılmalı."

Vladimir Lenin 21 Ocak 1924 yılında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, naaşı mumyalanarak Kızıl Meydan'daki anıt mezara yerleştirilmişti.