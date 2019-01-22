Eski kocasından gördüğü şiddet nedeniyle Rusya'ya geri dönen anne, Türkiye'de tutulan oğlunu alabilmek için yardım bekliyor

Sputnik’e konuşan Rus bir kadın, Dışişleri Bakanlığı ve çoçuk haklarından sorumlu obdusmandan, eski kocasının Türkiye’de tuttuğu oğlunu iade etmesi için yardım istediğini, ancak çocuğu geri alabilmesinin mümkün olmadığı yanıtı aldığını söyledi.

© AP Photo / Gero Breloer AYM’den kızını göremeyen Fransız babaya hasret tazminatı

Natali (değiştirilmiş ismi) bir buçuk yıl önce Sputnik'e, kocası ve akrabalarının Türkiye'nin Suriye sınırındaki Viranşehir ilçesinde kendisi ve cocuğunu zorla tuttuklarını ve kendisini tarlada çalışmaya zorladıklarını söylemişti.

Haberin yayınlanmasından sonra polis, çiftin akrabalarıyla birlikte yaşadığı eve giderek olayın aslını öğrenmeye çalıştı. Sonuç olarak, kadının kocası ve çocuğuyla birlikte evden ayrılacağı ve kendi başlarına yaşayacakları yönünde karar çıktı.

'ÇOCUĞUMUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DEFALARCA KEZ TACİZE MARUZ KALDIM'

Natalya'nın anlattığına göre, kocası yerleştikleri yeni evde onun balkona çıkmasını yasakladı, pencerenin camlarını kırdı, kendisini komşularla aldattığı suçlamasında bulundu ve çocuğun gözleri önünde kendisini dövdü:

"Çocuğumun gözleri önünde defalarca kez tacize maruz kaldım. Cocuğumuz bütün skandalları, kavgaları gördü. Ağladım, yalvardım fakat onu durduramadım."

Natalya, kocasının bir gün bir komşularını feci şekilde dövdüğünü ve bu yüzden bir süreliğine evden uzaklaşarak saklanmak zorunda kaldığını, daha sonra kendisinden temiz elbise getirmesini isteyerek bulunduğu adresi bildirdiğini söyledi.

Natalya çocuğuyla birlikte adrese gidince, kocası çocuğu alıp Viranşehir'deki akrabalarının yanına geri götürdü.

'ÇOCUĞUMU TÜRKİYE'DE BIRAKIP KAÇMAK ZORUNDA KALDIM'

Kadının başvurduğu jandarma, kocanın çocuğun resmi vasisi olduğu için hiç bir şey yapamayacağını söyledi. Bu olaydan sonra, Natalya daha önce güçlükle yaşadığı kocasının Viranşehir'deki akrabalırının evine dönmek zorubda kaldı. Burada iki ay kaldıktan sonra, üç yaşındaki oğlunu kocasına bırakarak Rusya'ya döndü:

"Evden kaçmak zorunda kaldım, çünkü oradaki (Türkiye'de) yaşamım çekilmez derecede zordu. Küçücük çocuğu orada bırakmak zorunda kaldım ve onu bir şekilde Rusya'ya getirmenin yollarını aramayı düşündüm. Çünkü Türkiye'de yapabileceğim birşey yoktu. Kocam herşeyde önüme bir engel çıkarıyordu, beni hiçbir yere bırakmıyordu."

'ÇOCUĞUMUN DURUMU KÖTÜ, EŞİM TARAFINDAN KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALIYOR'

Natalya, bir buçuk aydır Rusya'da olduğunu, eski kocasının kendisini arayıp çocuğun durumunun kötü olduğunu, iyi beslemediklerini, banyosunu birkaç haftada bir yaptıklarını anlattığını söyledi. Ayrıca kocasının arkadaşıyla beraber çocuğun bulunduğu odada sigara içtiklerini, sigaranın dumanını çocuğun yüzüne üfledikleri videoyu kendisine gönerdiğini anlattı. Natalya, kocasının çocukla konuşmasına izin vermediğini de sözlerine ekledi:

"Telefonla arayıp çocuğun kimseye lazım olmadığını, gidip çocuğu alabileceğimi, ertesi gün çocuğu bir daha asla göremeyeceğimi söylüyor. Şimdi de çocuğun yakında öleceğini söylüyor. Durumunun kötü olduğunu, kilo alamadığını ve beli bir beslenme düzeninin olmadığını söylüyor. Doktora götürmüyorlar, Bana, ‘çocuk ne kadar çabuk ölürse, sana yaşatacağım acıda o kadar fazla olacak' diyor."

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Natalya'nın anlattıklarına göre, adam bazen arayıp çocuğu vereceğini söylüyor, ancak kendisinin Türkiye'ye bizzat gidip alması şartıyla. Rusya'ya döndükten sonra bir fabrikada işe başladığını, kendisine ait bir dairesi olduğunu ve çocuğun yaşayabileceği tüm koşulların olduğunu belirten Natalya, ancak Türkiye'ye gidebilecek maddi imkanlarının olmadığını söylüyor.

Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Çocuk Hakları Obdusmanı Anna Kuznetsova'ya yardım için başvuruda bulunduğunu, ancak yanıt almadığını belirten Natalya, Dışişleri Bakanlığı'nın da kendisine çocuk Türkiye vatandaşı olduğu için yapabilecekleri bir şey olmadığı yanıtı verdiklerini anlattı.