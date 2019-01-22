Kayıt
17:55 22 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Antalya-turist

    ATOR: Türkiye'deki alkollü içkilere yönelik zamlar otel fiyatlarını etkileyebilir

    © AA /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasına göre, Türkiye’de alkollü ürünlere konulan yüzde 13.48’lik son vergi üzerine, Rus turistlerin tercih ettikleri her şey dahil otellerde alkollü içkilerin sınırlandırılması bekleniyor.

    Kemer- Tatil
    © Sputnik /
    ATOR: 2019 yazında Türkiye tatil fiyatları yüzde 30-50 oranında artabilir
    Özel tüketim vergisindeki bu son artışla birlikte yarım litrelik bir kutu biradan alınan 4.95 TL'lik tüketim vergisi 5.21 TL'ye çıktı. Böylece perakende satılan bir kutu bira 9.25 TL'yi (114.5 ruble) buldu.

    Düzenleme sonrası 70'lik rakıdaki tüketim vergisi de 59.64 TL'den 67.78 TL'ye yükseltildi. Böylece 70'lik bir şişe rakı fiyatı 130 lirayı (1600 ruble) buldu.

    Bu durumda otellerin en büyük masraf kapılarından birini alkollü içkilerin teşkil edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla otellerin de hizmet bedellerini yükseltmek zorunda kalması bekleniyor.

    Nitekim bütün bunlar, turizm sektöründe enflasyonu tahrik edecek fiyat artışları.

    Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (Al-Tav) başkan yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'nun basına yaptığı açıklamaya göre, otel işletmecileri tur operatörleriyle bir yıllık sözleşmeler düzenliyor, ama bu fiyat artışları 2019 sezonunda otellerin genel giderlerine henüz yansıtılmadı.

    'ALKOLDE FİYAT ARTIŞI, KAÇAK İÇKİYE PİYASISINI HARAKETLENDİREBİLİR'

    Rus turist
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    ATOR Başkanı: Rus turistler için Türkiye’de tatil fiyatları artacak
    Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın rakamlarına göre, alkollü ürünlerdeki fiyat artışları çok büyük olasılıkla yerel pazara çok miktarda sahte içki sürülmesine neden olacak.

    Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili şubesinin verilerine göre, ilçede 2018'de 11 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi; 4.4 bin litre içki de henüz imalat sırasında yakalandı.

    Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, sahte ve yasadışı alkollü içki imalatına yönelik cezaların ağırlığını dikkate alarak, Türkiye'deki otellerde kalitesiz alkollü içeceklerle karşılaşma riskinin düşük olduğunu iddia ediyor.

    Ancak bu son zamların, her şey dahil sistemiyle çalışan otellerde hissedilmesi kaçınılmaz. Bunun sonucu olarak alkollü içki menüsünün daha ziyade yerel ve ucuz içkilerle doldurulması bekleniyor. İthal içkilerin de büyük ölçüde azaltılacağı tahmin ediliyor.

    İlgili konular:

    Edirne Esnaf Kooperatifi Başkanı'ndan 'Adrianoupolis' açıklaması: Turizm Bakanlığımız yabancıları davet ederken 'Türkiye' demiyor, 'Turkey' diyor, bunun kullanılması çok doğal
    Rusya'da 2018'in turizm lideri Türkiye oldu: Satışlar yüzde 25 arttı
    Rus basını: 2018, turizm piyasası için Türkiye simgesi altında geçti
    ATOR: Geçen yıl Antalya’da 4.8 milyon Rus turist tatil yaptı
    ATOR: Antalya, Rus turistler sayesinde rekor kırdı
    Etiketler:
    otel fiyatları, Kaçak içki, Alanya Emniyet Müdürlüğü, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (Al-Tav), Mehmet Dahaoğlu, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sahalin ve Kuril Adaları
    Rusya ile Japonya arasında anlaşmazlığa neden olan Kuril Adaları
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet