ATOR: Türkiye'deki alkollü içkilere yönelik zamlar otel fiyatlarını etkileyebilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasına göre, Türkiye’de alkollü ürünlere konulan yüzde 13.48’lik son vergi üzerine, Rus turistlerin tercih ettikleri her şey dahil otellerde alkollü içkilerin sınırlandırılması bekleniyor.

Özel tüketim vergisindeki bu son artışla birlikte yarım litrelik bir kutu biradan alınan 4.95 TL'lik tüketim vergisi 5.21 TL'ye çıktı. Böylece perakende satılan bir kutu bira 9.25 TL'yi (114.5 ruble) buldu.

Düzenleme sonrası 70'lik rakıdaki tüketim vergisi de 59.64 TL'den 67.78 TL'ye yükseltildi. Böylece 70'lik bir şişe rakı fiyatı 130 lirayı (1600 ruble) buldu.

Bu durumda otellerin en büyük masraf kapılarından birini alkollü içkilerin teşkil edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla otellerin de hizmet bedellerini yükseltmek zorunda kalması bekleniyor.

Nitekim bütün bunlar, turizm sektöründe enflasyonu tahrik edecek fiyat artışları.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (Al-Tav) başkan yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'nun basına yaptığı açıklamaya göre, otel işletmecileri tur operatörleriyle bir yıllık sözleşmeler düzenliyor, ama bu fiyat artışları 2019 sezonunda otellerin genel giderlerine henüz yansıtılmadı.

'ALKOLDE FİYAT ARTIŞI, KAÇAK İÇKİYE PİYASISINI HARAKETLENDİREBİLİR'

© Sputnik / Vladimir Vyatkin ATOR Başkanı: Rus turistler için Türkiye’de tatil fiyatları artacak

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın rakamlarına göre, alkollü ürünlerdeki fiyat artışları çok büyük olasılıkla yerel pazara çok miktarda sahte içki sürülmesine neden olacak.

Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili şubesinin verilerine göre, ilçede 2018'de 11 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi; 4.4 bin litre içki de henüz imalat sırasında yakalandı.

Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, sahte ve yasadışı alkollü içki imalatına yönelik cezaların ağırlığını dikkate alarak, Türkiye'deki otellerde kalitesiz alkollü içeceklerle karşılaşma riskinin düşük olduğunu iddia ediyor.

Ancak bu son zamların, her şey dahil sistemiyle çalışan otellerde hissedilmesi kaçınılmaz. Bunun sonucu olarak alkollü içki menüsünün daha ziyade yerel ve ucuz içkilerle doldurulması bekleniyor. İthal içkilerin de büyük ölçüde azaltılacağı tahmin ediliyor.