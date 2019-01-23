Kırım, 2018'de Sovyetler sonrası dönemin turist rekorunu kırdı

Instagram hesabından açıklama yapan Aksenov, "Kırım'da geçen yıl 6.8 milyon turist tatil yaptı. Bu, tüm post-Sovyet dönemin rekoru anlamına geliyor. Turist sayısı 2017 yılına kıyasla yüzde 28 arttı" ifadelerini kullandı.
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Подведены итоги курортного сезона 2018 года. За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%. Новогодние праздники в нашей республике отметили более 190 тысяч отдыхающих. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% – авиатранспортом. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной. Прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне. Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, после ввода в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта значительно улучшилась транспортная доступность полуострова. Во-вторых, взаимодействие органов власти и бизнеса способствовало адекватному и грамотному ценообразованию в курортной сфере. В-третьих, улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий. Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объектов размещения, построены новые объекты. Сыграла свою роль и массированная информационная кампания, которая в течение всего года проводилась Министерством курортов и туризма Республики Крым в регионах России. Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток еще вырастет. Наша задача – подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру. #крым #курорт #туристы #россия #крымроссиянавсегда
'YENİ YILI KIRIM'DA KARŞILAYANLARIN ORANI YÜZDE 40 ARTTI'
Aksenov, Kırım'da 2019 yılını karşılayanların turistlerin sayısının 190 binin üzerinde olduğunu kaydederek 2018 yılındaki rakamın yaklaşık yüzde 40 üzerine çıkıldığının altını çizdi.
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