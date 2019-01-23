Rus dış istihbarat başkanı Suudi veliaht prens Selman'la görüştü

Taraflar görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenliği ele aldı. İkili terörle mücadele ve bölgesel sorunların etkili biçimde çözülmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırma konularına değindi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında veliaht prens Muhammed bin Selman el Suud'la bir araya geldi.
Taraflar görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenliği ele aldı. İkili terörle mücadele ve bölgesel sorunların etkili biçimde çözülmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırma konularına değindi.
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