Rus dış istihbarat başkanı Suudi veliaht prens Selman'la görüştü

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında veliaht prens Muhammed bin Selman el Suud'la bir araya geldi.

SVR'den yapılan açıklamaya göre, Narışkin 21 Ocak'ta Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette veliaht prens Muhammed bin Selman el Suud'la görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenliği ele aldı. İkili terörle mücadele ve bölgesel sorunların etkili biçimde çözülmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırma konularına değindi.