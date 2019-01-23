Rusya: El Nusra İdlib'de Suriye ordusuna saldırdı, Türkiye'yi bilgilendirdik

El Nusra militanlarının İdlib'de Suriye ordusu mevzilerine saldırdığını belirten Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Direktörü Korgeneral Sergey Solomatin, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gittiği konusunda Türkiye'ye bilgi verdiklerini ifade etti.

Basın toplantısı düzenleyen Solomatin, El Nusra'nın İdlib gerilimi azaltma bölgesi içinde yer alan Ebu Duhur ile Ebu Şarc yerleşimlerinde Suriye ordusuna saldırdığını belirtti.

'MİLİTANLAR KAYIPLAR VEREREK KAÇTI'

Saldırının 150-200 militanı taşıyan yüksek kalibreli silah yüklü 15-20 arazi aracıyla tüm taraflardan düzenlendiğini belirten Solomatin, Suriye ordusunun saldırıyı püskürttüğünü ve militanların kayıplar vererek çıkış noktalarına kaçtıklarını bildirdi.

'CİHAT MOBİL GÖNDERDİLER'

Rus korgeneral, militanların saldırı sırasında Suriye ordusu mevzilerine 'cihat mobil' gönderdiklerini de kaydetti.

'DURUM HAKKINDA TÜRK TARAFINA BİLGİ VERİLDİ'

Solomatin, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi olarak Türkiye'yle işbirliği yaptıklarını ve Ebu Duhur ile Ebu Şarc yerleşimlerindeki durum hakkında Türk tarafına hemen bilgi verdiklerinin altını çizdi.